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С конфликтами из-за графика отпусков сталкивается каждый четвертый работающий

Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1,6 тыс. работающих экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха: 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (76%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха.

Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин (28 и 26% соответственно).

Чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали лишь 19%, среди тех, кто старше, — 28%.

Респонденты с доходом от 150 тыс. руб. ссорятся реже (24%), чем зарабатывающие меньше (28—29%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 8—17 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

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