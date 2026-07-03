Система UserGate SIEM получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России для системы UserGate SIEM (uSIEM). Это означает, что платформа вендора для мониторинга, анализа данных и реагирования на киберугрозы соответствует требованиям безопасности по четвертому уровню доверия к средствам технической защиты информации (СТЗИ). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Сертификация позволяет применять решение UserGate предприятиям, работающим в финансовом секторе, нефтегазовой отрасли, промышленности, здравоохранении и других сферах КИИ, обязанных соблюдать требования регулятора в части применения СЗИ. Возможность использовать uSIEM получат также и организации государственного сектора.

Поскольку uSIEM входит в продуктовую систему UserGate SUMMA (uSUMMA), решение особенно привлекательно для заказчиков, уже использующих другие продукты компании, например UserGate NGFW (uNGFW). Получение сертификата ФСТЭК стало ответом на запросы таких компаний и позволяет им воспользоваться всеми преимуществами uSIEM в сочетании с другими продуктами вендора. В целом uSIEM открыта для интеграции с любой инфраструктурой заказчика. Решение могут приобрести как уже существующие, так и новые клиенты UserGate.

«Используя несертифицированную SIEM, организации рискуют не только штрафами, но и, что критичнее, остановкой работы предприятия. А простой предприятия недопустим и обходится слишком дорого. При этом и стоимость регуляторных рисков достаточно высока. Получение сертификата ФСТЭК — важный шаг для любой SIEM-системы, ведь это не только запись в реестре, но и подтверждение безопасности продукта. Важно понимать, что мы сертифицировали UserGate SIEM не просто как “средство защиты информации” по “бумажным” признакам, а прошли полный цикл испытаний в аккредитованной лаборатории. Это доказывает, что система стабильно работает под высокой нагрузкой, корректно выявляет инциденты и безопасно хранит чувствительные логи», — сказал менеджер по развитию uSIEM Дмитрий Чеботарев.

uSIEM — система управления событиями информационной безопасности, которую разработала и развивает компания UserGate. Этот инструмент позволяет проводить мониторинг безопасности, оперативно выявлять угрозы и реагировать на инциденты.