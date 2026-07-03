«Яндекс» объединяет команды вокруг «Алисы AI» и назначает нового руководителя «Поиска»

Единую кросс-функциональную структуру вокруг «Алисы AI» возглавит Дмитрий Тимко, под руководством которого прошла трансформация «Поиска». Одновременно с этим команды «Поиска» в России и в мире объединяются под управлением Александра Поповского.

И Тимко, и Поповский давно в «Яндексе», оба в разные годы отвечали за стратегические направления и массовые продукты «Яндекса».

Дмитрий Тимко возглавит кросс-функциональную команду «Алисы AI»

До сих пор продуктовая разработка «Алисы AI» для разных сервисов экосистемы велась в нескольких независимых структурах. Объединение позволит сократить цикл от идеи до релиза и ускорить внедрение новых ИИ-функций. В единую платформу также войдет разработка отраслевых ИИ-помощников для профессиональных задач — нейроюрист, нейросаппорт и нейробухгалтер. Это новые для компании направления: база их подписчиков в последнее время растет трехзначными темпами, что подтверждает быструю их эволюцию от экспериментов до самостоятельных продуктов.

Новая команда будет развивать «Алису» как единую ИИ-платформу «Яндекса» для пользователей и бизнеса. Фокусы объединенной команды — создание новых сценариев на базе массовых сервисов, интеграция инструментов для решения отраслевых задач в единый флагманский продукт и масштабирование B2B-направления. Дмитрий Тимко в новой роли усилит команду Валерия Стромова, СЕО «Алисы AI» и умных устройств.

Дмитрий Тимко работает в «Яндексе» с 2011 г. и является одним из наиболее опытных продуктовых директоров в компании. Отвечая за внедрение генеративных ответов в «Поиске», Тимко вывел продуктовые решения на рынок раньше мировых конкурентов — и доля «Яндекса» продолжала расти. Под его руководством «Яндекс Браузер» стал полноценным ИИ-браузером с нативной интеграцией нейросетевых функций и генеративного поиска. Кроме того, Тимко курировал развитие «Яндекс Погоды» и запускал «Шедеврум». До этого отвечал за развитие приложения «Яндекс».

Александр Поповский возглавит глобальный «Поиск Яндекса»

На позицию руководителя «Поиска» назначен Александр Поповский, занимающий также должность генерального директора Yandex Search International.

Приоритетами Александра в России и на международных рынках станут рост доли «Яндекса» и развитие востребованных пользовательских сценариев. Под его руководством «Яндекс» уже нарастил долю в Казахстане, запустил Yandex AI в Турции и встроил генеративные ответы в «Поиск» для всех международных пользователей. В новой роли Поповский будет отвечать за объединение поисковых, рекомендательных и генеративных технологий «Яндекса» в универсальный ИИ-продукт — «Поиск с Алисой AI». Кроме того, в планах более глубокое внедрение больших языковых моделей во все ключевые процессы классического «Поиска»: ранжирование, разметка и расстановка тематических блоков.

Александр пришел в «Яндекс» в 2021 г. и прошел путь от руководителя стратегических проектов до главы международного поиска. Под его руководством был запущен «Яндекс Поиск» в Турции — проект, объединивший поиск и ИИ-ассистента на новом рынке. До «Яндекса» занимал руководящие позиции в МТС и «Билайн».