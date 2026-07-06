Кто в России стал зарабатывать больше: рейтинг самых быстрорастущих в зарплате профессий за первое полугодие 2026 года

За первое полугодие 2026 г. медианная предлагаемая зарплата в России выросла на 7,2% — с 81,3 тыс. руб. в январе до 87,2 тыс. руб. в июне. По данным аналитиков hh.ru, быстрее всего зарплаты увеличились в сельском хозяйстве и сфере добыче сырья, а среди отдельных профессий — у операторов контакт-центров и машинистов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование проведено аналитиками ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru среди вакансий, размещенных на платформе в январе и июне 2026 года, по всем регионам России.

Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве: работодатели подняли зарплатные предложения на 25,8% — с 119,8 тыс. до 150,7 тыс. руб. На втором месте оказалась добыча сырья, где медианная предлагаемая зарплата выросла на 24,8% и достигла 140,1 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров страхование: работодатели стали предлагать специалистам на 11,5% больше, чем в начале года, а медианная зарплата достигла 87,3 тыс. руб.

В пятерку сфер с самым быстрым ростом зарплат также вошли рабочий персонал (+8,9%, до 108,9 тыс. руб.) и продажи с клиентским обслуживанием (+8,2%, до 80 тыс. руб.).

Среди массовых профессий быстрее всего зарплаты росли у операторов контакт-центров: за полгода медианное предложение увеличилось на 27,7% — с 49,8 тыс. до 63,6 тыс. руб. В топ-5 входят машинисты (+25,6%, до 184,9 тыс. руб.), повара, пекари и кондитеры (+23,6%, до 80,6 тыс. руб.), слесари и сантехники (+23,2%, до 98,8 тыс. руб.), а также кладовщики и приемщики товаров (+22,9%, до 94,9 тыс. руб.).

«В первом полугодии 2026 г. наиболее заметный рост зарплат наблюдался у специалистов рабочих профессий и линейного персонала. При этом лидеры по темпам роста и по уровню дохода не всегда совпадают: например, быстрее всего зарплаты увеличивались у операторов контакт-центров (на 27,7%), а самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели сегодня делают машинистам. Медианная зарплата в этой профессии достигла 184,9 тыс. руб., что выше, чем в некоторых руководящих должностях», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Уровень зарплаты, которую компании готовы предлагать руководящему персоналу, тоже увеличивается, хотя, в среднем, динамика не такая высокая, как у линейных сотрудников. Так, заметный рост оплаты труда показывают только вакансии арт-директоров и креативных директоров: работодатели увеличили предложения на 43,5% — со 104,5 тыс. до 150 тыс. руб. Директора юридического департамента получили возможность зарабатывать на 23,5% больше, чем в начале года — со 120 тыс. до 148,2 тыс. руб. Следом идут главные врачи и заведующие отделениями: рост на 17,8% — со 127,3 тыс. до 150 тыс. руб., финансовые директора (рост на 12,6%, до 225,7 тыс. руб.) и руководители отделов клиентского обслуживания (+11,2%, до 104,3 тыс. руб.).