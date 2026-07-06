CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

МТС назначила нового директора в Смоленской области

МТС сообщила о назначении директором филиала в Смоленской области Кристины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами филиала МТС Самарской области.

Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усиление позиционирования компании как технологического лидера в корпоративном сегменте, а также дальнейшее развитие телеком-инфраструктуры в регионе. Команда под руководством Кристины также сосредоточит усилия на расширении партнерства с государственными органами власти, предлагая современные и актуальные решения для формирования цифрового потенциала Смоленской области. Среди приоритетов нового руководителя также внедрение инновационных продуктов, таких как комплексная автоматизация производственных процессов, интернет вещей, технологии Big Data, решения на базе искусственного интеллекта в деятельность предприятий региона. Помимо этого, в задачи Кристины войдет усиление позиций на массовом рынке и расширение покрытия сети домашнего интернета, в том числе и в ряде районных центров области.

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году цифровизация

«Смоленская область в последние годы показывает стремительный рост цифровой трансформации, находясь среди признанных лидеров страны. И задача МТС помочь региону усилить эти позиции, став надежным технологическим партнером. У нового руководителя филиала – уникальный опыт: в компании Кристина успешно возглавляла как в b2b- так и b2c-направление в Самарской области, обладает глубокой экспертизой как в корпоративном секторе, так и на массовом рынке. Уверен, что в статусе директора она эффективно масштабирует успешные практики на новом для себя регионе, сфокусируется на внедрении инновационных продуктов, в числе которых решения на базе ИИ и облачных платформ, видеоаналитика, а также комплексные цифровые проекты», — сказал вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Кристина Киселева родилась в Самарской области. Окончила Самарский государственный экономический университет. До прихода в МТС работала на различных руководящих должностях в финансовых организациях Самарской области. Карьеру в телком-отрасли начала с позиции директора по продажам массового рынка в филиале МТС в Самарской области в 2022 г. До текущего назначения была директором департамента по работе с корпоративными клиентами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще