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Отгрузки «Группы Астра» выросли на 41% во II квартале 2026 года

ПАО «Группа Астра», участник российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по отгрузкам, ключевому управленческому показателю компании, за II квартал и первое полугодие 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Отгрузки — управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ группы от третьих сторон. Отгрузки признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем, не учитывают премии за достижение определенного размера продаж и не включают НДС.

По итогам первого полугодия 2026 г. отгрузки «Группы Астра» выросли на 26% год к году до 7,3 млрд руб. На рост показателя во многом повлияло существенное ускорение темпов роста показателя во II квартале 2026 г. — на 41% год к году. Компания связывает увеличение показателя с масштабированием бизнеса, расширением клиентской базы и развитием продуктово-сервисной экосистемы.

Динамика соответствует традиционной сезонности бизнеса компании: исторически около 70% годовых отгрузок приходится на второе полугодие.

Корпоративные события

9 июня 2026 г. Совет директоров «Группы Астра» одобрил обратный выкуп акций на фоне существенной недооценки компании рынком. Buyback будет проводиться в течение 12 месяцев или до достижения максимального лимита — 4 млн акций (около 2% уставного капитала компании). Основная цель обратного выкупа — пополнение квазиказначейского пакета для реализации программ долгосрочной мотивации сотрудников (LTI), а также финансирования потенциальных M&A-сделок в соответствии со стратегией.

«Группа Астра» выплатила дивиденды по итогам 2025 г. в размере 982 млн руб., или 4,68 рубля на одну обыкновенную акцию.

В конце мая 2026 г. «Группа Астра» также приобрела 26% разработчика искусственного интеллекта (ИИ) «АИБ» и запустила единый центр ИИ-компетенций «Астра ИИ». Задача центра — развивать собственную линейку продуктов и помогать командам группы встраивать ИИ-функции в существующие решения экосистемы.

Николай Прянишников, заместитель генерального директора «Группы Астра»: «Во II квартале мы наблюдали ускорение роста отгрузок, что позволило показать двузначный рост по итогам первого полугодия 2026 г. Несмотря на сохраняющуюся осторожность клиентов на фоне макроэкономической волатильности, мы отмечаем позитивную динамику отгрузок по важным направлениям нашего бизнеса: операционные системы, виртуализация, резервное копирование, сервисы и др. При этом с учетом сезонности ИT-рынка заключение основной части контрактов традиционно приходится на второе полугодие. Мы сохраняем фокус на повышении операционной эффективности. По данным управленческого учета, за отчетный период операционные расходы были существенно ниже темпов роста отгрузок. Это подтверждает эффективность инициатив компании по контролю затрат. Мы и далее планируем повышать эффективность внутренних процессов, сохранять дисциплину в управлении расходами. Параллельно компания расширяет технологические партнерства в рамках программы Ready for Astra, что повышает привлекательность нашей экосистемы и упрощает миграцию для заказчиков. Мы также продолжаем пилотные внедрения продуктов в IT-инфраструктуре клиентов, формируя базу для конвертации отложенного спроса в продажи по мере улучшения экономической конъюнктуры».

Ключевые события за II квартал 2026 г.

Расширение клиентской базы и реализация масштабных проектов. Во II квартале 2026 г. «Группа Астра» реализовала ряд значимых проектов. «Магнит» — один из российских ритейлеров — начал внедрение платформы GitFlic, которая замещает иностранный GitLab и автоматизирует процесс разработки ПО — от хранения кода до сборки, тестирования и выпуска релизов.

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Московский метрополитен осуществляет перевод платежного оборудования для пассажиров на платформу Astra Linux. «Ростелеком» завершил проект по переводу разработки учебных курсов на платформу «Линда» от Knomary (входит в «Группу Астра»). Компания «Северсталь» завершила проект по внедрению Astra Automation для автоматизации управления разнородной ИT-инфраструктурой: серверами, облаками, сетевыми устройствами и другими компонентами.

Развитие продуктового портфеля. Во II квартале 2026 г. «Группа Астра» выпустила 13 минорных и мажорных релизов продуктов экосистемы. Среди них — новая версия флагманского продукта ОС Astra Linux 1.8.5, в которой устранены актуальные уязвимости, повышена стабильность работы и расширен инструментарий администраторов.

Компания представила рынку Astra Dev Platform — единую платформу для организации полного цикла безопасной разработки приложений, в том числе для критически важных промышленных систем. Группа также запустила первое в стране коммерческое облако Astra Cloud, полностью построенное на отечественном технологическом стеке, включая процессоры Baikal–S. В отчетном периоде вышло третье поколение машин баз данных Tantor XData, в которых устранены архитектурные ограничения PostgreSQL, теперь крупные корпоративные заказчики смогут полностью заместить зарубежные СУБД.

Программа технологического партнерства Ready for Astra остается одним из ключевых инструментов развития экосистемы «Группы Астра»: на конец первого полугодия 2026 г. в ней участвует более 1540 партнеров, а общее число совместимых решений превысило 4500.

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Развитие образовательных программ. «Группа Астра» продолжает реализовывать образовательные проекты для развития ИT-специалистов на базе отечественного ПО. Компания подписала соглашения о совместной подготовке ИT-кадров с «Высшей школой экономики», а также МТУСИ, где открыта специализированная лаборатория группы.

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за шесть месяцев 2026 г. планируется 27 августа 2026 г.

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