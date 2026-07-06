CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Проверка боем: Innostage включает продукты Avanpost в программу открытых кибериспытаний

Компания Innostage, первый российский ИБ-интегратор, вышедший на открытые кибериспытания, и компания Avanpost, вендор в области безопасности идентификационных данных, объявили о новом этапе стратегического партнёрства.

Продукты Avanpost IDM, Avanpost FAM, Avanpost DS уже включены в программу открытых кибериспытаний Innostage. Innostage полтора года участвует в программе: за это время было зафиксировано более 900 тыс. атак, однако ни одно недопустимое событие не было реализовано. Эти результаты подтверждают практическую эффективность выбранной модели киберустойчивости и высокий уровень инженерной проработки защитных механизмов. Теперь более 1,5 тыс. зарегистрированных на платформе белых хакеров со всего мира смогут проверить устойчивость решения Avanpost в условиях, максимально приближённых к реальным атакам, где любая уязвимость становится предметом немедленного и публичного анализа.

Включение продуктов Avanpost в программу открытых кибериспытаний является логическим развитием партнёрского соглашения, заключённого в мае 2025 г. Открытый формат тестирования позволяет подтверждать надёжность технологий на практике и демонстрирует рынку высокий уровень доверия между компаниями: безопасность решений оценивается в условиях, приближенных к боевым.

Участие Avanpost, в свою очередь, отражает практический подход к изменению модели корпоративной кибербезопасности. В условиях, когда значительная часть атак развивается через компрометацию легитимных учетных записей и злоупотребление привилегиями, учетная запись фактически становится новым периметром безопасности. Это требует сквозного управления цифровыми идентичностями — от создания и изменения прав доступа до их своевременного отзыва, с учетом контекста и поведения пользователей и сервисов. Такой подход соответствует парадигме непрерывной безопасности, при которой защита рассматривается как постоянно действующий процесс, встроенный в бизнес- и ИТ-ландшафт, а не как набор изолированных средств. Для Avanpost важно на практике продемонстрировать, что без выстроенной системы Identity Security невозможно обеспечить ни устойчивость инфраструктуры, ни контролируемость цифровых процессов.

«Открытые кибериспытания — это инструмент профессиональной ответственности перед рынком. Когда от устойчивости технологических решений напрямую зависит безопасность клиентов и критически важных процессов, такие решения должны проходить независимую проверку в условиях, максимально приближённых к реальным кибератакам. Включение продуктов Avanpost в нашу программу открытых кибериспытаний способствует формированию зрелой отраслевой практики, в которой доверие основано на объективных результатах тестирования. Именно так формируется устойчивая цифровая среда: сначала на уровне компаний, затем отраслей и, в перспективе на уровне государства», — сказал Антон Калинин, директор программы цифровой трансформации Innostage.

«Для Avanpost участие в открытых кибериспытаниях – осознанный шаг. Мы убеждены, что зрелые технологии не должны существовать в условиях закрытой демонстрации. Их устойчивость должна подтверждаться в реальных сценариях атак и под пристальным вниманием профессионального сообщества. Фактически речь идёт о готовности брать на себя максимальную ответственность за заявленные показатели устойчивости. Демонстрация работы решений в условиях, приближенных к реальным атакам, позволяет на практике показать, что Identity Security перестает быть вспомогательным элементом и становится базовым уровнем устойчивости цифровой инфраструктуры», — сказала Надежда Поленовская, директор по партнерскому и клиентскому маркетингу Avanpost.

Продукты Avanpost уже интегрированы в защитный периметр Innostage и теперь становятся частью действующей программы кибериспытаний. Это подтверждает ключевой принцип партнерства: эффективная защита должна проходить независимую проверку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще