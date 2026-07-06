Проверка боем: Innostage включает продукты Avanpost в программу открытых кибериспытаний

Компания Innostage, первый российский ИБ-интегратор, вышедший на открытые кибериспытания, и компания Avanpost, вендор в области безопасности идентификационных данных, объявили о новом этапе стратегического партнёрства.

Продукты Avanpost IDM, Avanpost FAM, Avanpost DS уже включены в программу открытых кибериспытаний Innostage. Innostage полтора года участвует в программе: за это время было зафиксировано более 900 тыс. атак, однако ни одно недопустимое событие не было реализовано. Эти результаты подтверждают практическую эффективность выбранной модели киберустойчивости и высокий уровень инженерной проработки защитных механизмов. Теперь более 1,5 тыс. зарегистрированных на платформе белых хакеров со всего мира смогут проверить устойчивость решения Avanpost в условиях, максимально приближённых к реальным атакам, где любая уязвимость становится предметом немедленного и публичного анализа.

Включение продуктов Avanpost в программу открытых кибериспытаний является логическим развитием партнёрского соглашения, заключённого в мае 2025 г. Открытый формат тестирования позволяет подтверждать надёжность технологий на практике и демонстрирует рынку высокий уровень доверия между компаниями: безопасность решений оценивается в условиях, приближенных к боевым.

Участие Avanpost, в свою очередь, отражает практический подход к изменению модели корпоративной кибербезопасности. В условиях, когда значительная часть атак развивается через компрометацию легитимных учетных записей и злоупотребление привилегиями, учетная запись фактически становится новым периметром безопасности. Это требует сквозного управления цифровыми идентичностями — от создания и изменения прав доступа до их своевременного отзыва, с учетом контекста и поведения пользователей и сервисов. Такой подход соответствует парадигме непрерывной безопасности, при которой защита рассматривается как постоянно действующий процесс, встроенный в бизнес- и ИТ-ландшафт, а не как набор изолированных средств. Для Avanpost важно на практике продемонстрировать, что без выстроенной системы Identity Security невозможно обеспечить ни устойчивость инфраструктуры, ни контролируемость цифровых процессов.

«Открытые кибериспытания — это инструмент профессиональной ответственности перед рынком. Когда от устойчивости технологических решений напрямую зависит безопасность клиентов и критически важных процессов, такие решения должны проходить независимую проверку в условиях, максимально приближённых к реальным кибератакам. Включение продуктов Avanpost в нашу программу открытых кибериспытаний способствует формированию зрелой отраслевой практики, в которой доверие основано на объективных результатах тестирования. Именно так формируется устойчивая цифровая среда: сначала на уровне компаний, затем отраслей и, в перспективе на уровне государства», — сказал Антон Калинин, директор программы цифровой трансформации Innostage.

«Для Avanpost участие в открытых кибериспытаниях – осознанный шаг. Мы убеждены, что зрелые технологии не должны существовать в условиях закрытой демонстрации. Их устойчивость должна подтверждаться в реальных сценариях атак и под пристальным вниманием профессионального сообщества. Фактически речь идёт о готовности брать на себя максимальную ответственность за заявленные показатели устойчивости. Демонстрация работы решений в условиях, приближенных к реальным атакам, позволяет на практике показать, что Identity Security перестает быть вспомогательным элементом и становится базовым уровнем устойчивости цифровой инфраструктуры», — сказала Надежда Поленовская, директор по партнерскому и клиентскому маркетингу Avanpost.

Продукты Avanpost уже интегрированы в защитный периметр Innostage и теперь становятся частью действующей программы кибериспытаний. Это подтверждает ключевой принцип партнерства: эффективная защита должна проходить независимую проверку.