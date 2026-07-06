СЭД «Тезис» заняла первое место в рейтинге CNewsMarket «ИИ в СЭД 2026»

Аналитики CNewsMarket опубликовали первый в России рейтинг систем электронного документооборота, в котором оценили возможности искусственного интеллекта. По итогам исследования СЭД «Тезис» (разработчик компания «Хоулмонт») занял первое место, набрав 780 баллов.

В исследовании участвовали 13 российских СЭД. Одной из особенностей рейтинга стал подход к оценке: участникам было недостаточно заявить о наличии ИИ-функциональности, каждую из них нужно было подтвердить с демонстрацией работы ИИ-сценариев.

Всего аналитики проверили более 50 параметров. Они оценивали возможности систем по нескольким направлениям: работу с документами, анализ и обработку данных, генерацию контента, автоматизацию процессов, поиск, интеграцию с языковыми моделями и отдельный блок продвинутых ИИ-сценариев.

Максимальные оценки СЭД «Тезис» получила по четырем сценариям экспертного блока: автоматическому формированию поручений, семантическому поиску (RAG), агентному поиску и использованию нескольких языковых моделей в рамках одного бизнес-процесса. Все результаты были подтверждены видеодемонстрациями.

Кроме того, система подтвердила поддержку OCR, распознавания аудио и видео, мультимодальных моделей, извлечения реквизитов из структурированных и неструктурированных документов, сравнения версий, интеграции с YandexGPT и GigaChat, а также локального развертывания языковых моделей через Ollama, llama.cpp и vLLM.