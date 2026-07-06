Школа анализа данных «Яндекса» выпустила рекордное число специалистов в сфере ИИ

В 2026 г. школа анализа данных «Яндекса» выпустила 390 специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу данных — это максимум за всю историю школы. С момента открытия в 2007 году ШАД подготовил 2390 специалистов. Первый выпуск состоял из 30 человек — в этом году их количество увеличилось в 13 раз. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

«Рынку нужны специалисты, которые понимают машинное обучение на уровне фундаментальной математики, а значит, могут создавать передовые ИИ-технологии. Поэтому растёт спрос на продвинутое образование: треть студентов ШАДа сегодня — опытные разработчики, которые приходят в Школу за глубокими знаниями в области ИИ», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Каждый четвёртый выпускник ШАДа занимается наукой, а каждый шестой участвует в создании стартапа или бизнеса. Кроме того, они работают в крупных технологических, финансовых и промышленных компаниях. Они развивают роботизированную доставку и автономный транспорт, поиск с генеративными ответами и рекомендательные системы, а также разрабатывают модели машинного обучения для внедрения в медицину, сельское хозяйство, финансы, электронную коммерцию, образование и другие отрасли. Часть выпускников занимает в компаниях руководящие роли, на которых управляют продуктами, инженерными командами и подразделениями искусственного интеллекта и отвечают за развитие сервисов и прикладных ИИ-решений.

Студенты и выпускники ШАДа также работают над проектами центра технологий для общества «Яндекса». Они используют технологии искусственного интеллекта и анализа данных для решения практических задач в общественно значимых сферах — например, в здравоохранении, образовании и экологии. Среди проектов — бесплатный ИИ-сервис для обнаружения зарослей борщевика на спутниковых снимках, нейросеть для анализа МРТ-снимков головного мозга новорождённых и технология, которая помогает волонтёрам в очистке побережий.

Кроме того, студенты публикуют исследования на престижных международных конференциях по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных.