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«СИБЕР» и «Крылья Сахалина» запустят программу обучения в сфере беспилотных технологий

Холдинг «СИБЕР» и АНО «НПЦ Крылья Сахалина» разработают программу дополнительной подготовки специалистов в сфере управления беспилотниками и противодействия им.

Подготовка будет организована на базе научно-производственного центра «Крылья Сахалина». Программу разработал холдинг «СИБЕР» Госкорпорации Ростех, специализирующийся на комплексной безопасности, защите объектов критической инфраструктуры и развитии технологий противодействия беспилотным системам. Участники освоят сборку, программирование, настройку и управление беспилотными воздушными судами, а также работу со специальными техническими средствами противодействия им. Обучение смогут пройти как граждане России, так и иностранные специалисты.

Практическая часть курса будет построена на использовании новейших образцов беспилотников и средств противодействия им отечественного и зарубежного производства, в том числе применяемых в ходе специальной военной операции.

«Подписание соглашения – стратегический шаг для холдинга «СИБЕР» и важный вклад в укрепление научно-технического потенциала страны. Объединяя ресурсы и опыт с центром «Крылья Сахалина», мы создаем основу для подготовки нового поколения специалистов. Они смогут не только эффективно эксплуатировать беспилотные системы, но и обеспечивать защиту промышленной и гражданской инфраструктуры от современных угроз. Уверен, что эта синергия науки и практики даст мощный импульс развитию сферы профессионального образования в области беспилотных технологий не только на Сахалине, но и в других регионах», – отметил в рамках церемонии подписания соглашения генеральный директор холдинга «СИБЕР», член Бюро СоюзМаш России Владимир Капыш.

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Также он подчеркнул, что Сахалинская область - оптимальная площадка для проведения такого обучения. Сложные климатические условия региона позволяют отрабатывать навыки управления беспилотными воздушными судами в условиях, максимально приближенных к реальным.

В свою очередь генеральный директор АНО «НПЦ Крылья Сахалина» Виктор Грицаенко отметил, что развитие кадрового потенциала региона - ключ к успешному внедрению и эффективной эксплуатации беспилотных авиационных систем в Сахалинской области.

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