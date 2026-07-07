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«Авито» назначил Сергея Хакимова старшим директором по горизонтальным продуктам

«Авито» назначил Сергея Хакимова старшим директором по горизонтальным продуктам. Ранее Сергей Хакимов руководил продуктовым развитием вертикали «Авито Товары». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В новой роли Сергей будет отвечать за дирекции рекламы, монетизации и финансовых сервисов, а также за дирекцию, которая развивает продукты для частных пользователей и профессиональных продавцов. Единый подход к управлению позволит учитывать специфику каждой дирекции и при этом развивать их продукты как части единой системы — так, чтобы они дополняли друг друга и помогали пользователям решать задачи на «Авито». В зоне ответственности Сергея также находится продуктовый офис, который развивает общие процессы, инструменты и практики работы команд.

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Авито

«У каждого из направлений свои задачи, своя специфика и экспертиза — и это важно сохранить. Но при этом нужна общая логика работы: единое понимание приоритетов и единый взгляд на проблемы пользователей во всех командах. Тогда путь от идеи до результата станет короче, а взаимодействие пользователей с «Авито» удобнее. Отдельный фокус — это применение искусственного интеллекта, как в продуктах, так и в работе самих команд», — сказал Сергей Хакимов.

Сергей работает в «Авито» с апреля 2022 г., а с мая 2024 г. занимал должность старшего директора по продукту вертикали «Авито Товары». Одним из ключевых фокусов в этой роли стало развитие «Авито Доставки» и повышение удобства пользовательских сценариев в крупных товарных категориях. Под его руководством на платформе появились федеральные распродажи и корзина, а в «Авито Доставке» — самовывоз и доставка крупногабаритных товаров.

Среди других проектов — поиск совместимых автомобильных запчастей по государственному номеру или VIN и подсказки цены при размещении объявлений в большинстве товарных категорий. Под руководством Сергея также были запущены раздел «Авито Премиум» и сервис «Авито для бизнеса».

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До прихода в «Авито» Сергей работал в EY, где занимался бизнес-консалтингом для компаний розничного сектора. Позже он стал первым директором по продукту «Леруа Мерлен», а затем возглавил направление клиентского опыта, отвечая за взаимодействие с пользователями и аналитику.

Сергей окончил НИУ ВШЭ и бизнес-школу ESCP в Париже, получив две магистерские степени — в области стратегического и финансового менеджмента.

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