«К2Тех» включила новую аналитическую СУБД Postgres Pro Axe в портфель решений по работе с данными

Российский разработчик систем управления базами данных (СУБД) Postgres Professional и ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» расширили сферы партнерства в части решений по работе с данными. В портфель «К2Тех» вошла аналитическая СУБД для гибридных нагрузок Postgres Pro Axe. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

Решение о включении Postgres Pro Axe в портфель «К2Тех» отражает структурный сдвиг, который переживает российский рынок. По данным ЦСР, сегмент аналитических СУБД по итогам 2025 г. достиг 22 млрд руб. — это более трети всего рынка систем управления данными. При этом свыше половины установленных в российских компаниях систем остаются западными: Oracle Exadata, SAP HANA, Teradata. Прекращение их поддержки создает для бизнеса ряд критических рисков: рост затрат на сопровождение, ограничение развития систем, снижение уровня безопасности и сложности с обеспечением стабильности критичных процессов.

Postgres Pro Axe решает задачу, с которой сталкивается большинство корпоративных заказчиков: как запустить тяжёлую аналитику, не раздувая ИТ-ландшафт. Продукт позволяет объединить транзакционную и аналитическую нагрузку в едином контуре PostgreSQL — без построения параллельной инфраструктуры, введения новых процессов, и расширения существующей команды.

Стороны объединяют технологическую и интеграционную экспертизу. К2Тех отвечает за внедрение решения в сложный ИТ-ландшафт заказчика с минимальным влиянием на текущие бизнес-процессы и последующее сопровождение, Postgres Professional — технологическое ядро и поддержку продукта. Такой формат сотрудничества даёт заказчику доступ к практической экспертизе по миграции и архитектурному проектированию, снижает риски для всей ИТ-инфраструктуры и избавляет от необходимости содержать внутри редких специалистов под разовые проекты.

«Совместно с Postgres Professional мы предлагаем заказчикам не просто продукт, а понятный путь его внедрения — с учетом специфики отрасли, текущего ландшафта и требований к отказоустойчивости. На проектах миграции мы регулярно сталкиваемся с тем, что заказчики хотят уйти от зарубежных решений, но не готовы поддерживать отдельный аналитический контур и усложнять архитектуру. Postgres Pro Axe позволяет консолидировать аналитическую и транзакционную нагрузку в единой СУБД, поэтому ее появление в нашем портфеле – логичное развитие нашей экспертизы по работе с данными», — отметил Роман Севрук, менеджер по развитию решений СУБД компании «К2Тех».

«Партнёрство с «К2Тех» замыкает цепочку от разработки до реального внедрения. Мы создали продукт, который позволяет вместо двух СУБД использовать одну, тем самым сокращая затраты ИТ-бюджета. Но продукт сам по себе — это только половина дела. Нужна экспертиза, чтобы встроить его в живой ИТ-ландшафт заказчика, где уже работают десятки систем. «К2Тех» умеет это делать на сложных проектах — от промышленности до финсектора. Их команда понимает, как провести проект без остановки бизнес-процессов и с понятным результатом. Уверена, что вместе мы сможем предложить рынку не очередную СУБД, а работающий механизм для консолидации данных, решения задач аналитики и снижения совокупной стоимости владения», — сказала Эльмира Рахматулина, руководитель продукта Postgres Pro Axe.