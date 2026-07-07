«Ростелеком» и ГК PitON наметили направления совместной работы

Директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и руководитель компании «Энерго-РС» (ГК PitON) Сергей Юрченко подписали соглашение о сотрудничестве. В числе приоритетных направлений взаимодействия — проекты в области модернизации и цифровизации наружного и внутреннего освещения в регионах Урала, а также проведение совместных отраслевых мероприятий. Российский вендор PitON — производитель электротехнической продукции. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Юрченко, директор компании «Энерго-РС» (ГК PitON): «За 15 лет наша компания реализовала более 500 проектов. Среди объектов, на которых внедрены наши электрические системы: "Алмаз Антей", "Екатеринбург Арена", концерн "Калашников" и "Эрмитаж". Я уверен, что сотрудничество с "Ростелекомом" позволит масштабировать наши решения, а также ускорит внедрение современных технологий по всей стране».

Существенное значение в партнерстве отводится обмену экспертизой: стороны планируют оказывать друг другу информационную и консультационную поддержку. По взаимной договоренности перечень направлений сотрудничества можно расширять — соответствующие изменения будут фиксироваться в дополнительных соглашениях и протоколах.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы не только включимся в световые проекты с применением "цифры", но и готовы обеспечить устойчивые каналы связи для ключевых объектов партнера. "Ростелеком" располагает мощной инфраструктурой для оцифровки и хранения данных — эту базу мы также предложим коллегам. Не сомневаюсь, что сотрудничество поможет компании-партнеру эффективнее выстроить производственные процессы, а нам — укрепить позиции на рынке как интегратора № 1 в области внедрения цифровых технологий».