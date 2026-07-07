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«Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «Ростелеком» и «Россети Урал» заключили соглашение о цифровом сотрудничестве. Документ заверили директор Екатеринбургского опорного филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

«Ростелеком» сотрудничает с «Россети Урал» много лет. Для холдинга был создан единый контур на базе мощностей «РТК-ЦОД» в Екатеринбурге. Данные компании хранятся в закрытой защищенной сети под видеонаблюдением. Кроме того, в Пермском крае и Свердловской и Челябинской областях «Ростелеком» установил более 170 тыс. умных счетчиков с функцией удаленного учета потребления электроэнергии. Сейчас «Россети Урал» получают абонентские показания в автоматическом режиме. Это обеспечивает точность и бесперебойность снятия сведений.

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