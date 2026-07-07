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В СПбГМТУ открылась базовая кафедра «СиСофт»

Группа компаний «СиСофт» на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) открыла базовую кафедру. Ее задача – подготовка инженеров нового поколения, владеющих современными отечественными технологиями проектирования, информационного моделирования и управления жизненным циклом объектов морской техники, а так же управления процессом производства судов.

Сегодня судостроительная отрасль активно переходит на современные цифровые технологии. Вместе с этим растет потребность в специалистах, способных работать с отечественными САПР, технологиями информационного моделирования (ТИМ), системами управления производством и жизненным циклом изделий. По оценкам участников рынка, в ближайшие годы отрасли потребуются десятки тысяч таких специалистов.

Создание базовой кафедры является частью долгосрочной работы «СиСофт» по развитию инженерного образования. Компания уже много лет сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, предоставляет учебным заведениям отечественное программное обеспечение, участвует в разработке образовательных программ и вовлекает студентов в работу с промышленными цифровыми технологиями.

Новая кафедра станет площадкой для подготовки студентов, переподготовки преподавателей и разработки современных образовательных программ не только для СПбГМТУ, но и для других вузов, готовящих специалистов для судостроительной отрасли. В учебный процесс будут вовлечены специалисты «СиСофт», а также представители крупнейших российских судостроительных компаний, в первую очередь предприятий «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Это позволит максимально приблизить обучение к реальным задачам отрасли.

Компания уже передала университету необходимое программное обеспечение для реализации учебных проектов и подготовки специалистов. Кроме этого, в образовательный процесс будут включены, в том числе, создаваемая специализированная судостроительная САПР и система цифрового производства (ЦИС), применяемые для проектирования и управления производственными процессами.

Основой образовательной программы станет сквозной подход к подготовке инженеров: от проектирования до эксплуатации объекта морской техники в единой интегрированной цифровой среде. В центре этого процесса находится информационная модель объекта, объединяющая данные проектирования, производства и эксплуатации в едином информационном пространстве.

Учебная программа охватывает пять ключевых направлений: введение в специальность, проектное управление и организацию производства, архитектуру информационных систем предприятия, информационное моделирование, а также управление жизненным циклом информационной модели и цифрового двойника.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Особое внимание планируется уделить не только подготовке студентов, но и повышению квалификации действующих специалистов отрасли. В дальнейшем на базе кафедры предполагается развивать программы дополнительного профессионального образования для инженеров и проектировщиков.

Создание кафедры также соответствует государственной политике по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли. В частности, аккредитованные ИТ-компании направляют часть средств, полученных благодаря налоговым льготам, на образовательные проекты и подготовку специалистов.

«СПбГМТУ много лет сотрудничает с компанией "СиСофт", – отметила проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Ольга Сайченко. – Компания неизменно поддерживает наши инициативы, помогает развивать образовательные программы и активно участвует в подготовке кадров для отрасли. Создание базовой кафедры – закономерный этап нашего сотрудничества. Уверена, что это решение принесет пользу и университету, и промышленности, а наши выпускники получат востребованные компетенции в области современных отечественных технологий проектирования и управления производством».

«Мы благодарны СПбГМТУ за активную позицию в развитии инженерного образования и внедрении отечественных цифровых технологий в учебный процесс, – сказал директор проектов по работе с учебными заведениями «СиСофт» Олег Егорычев. – Открытие базовой кафедры – важный шаг в нашем сотрудничестве. Мы рассчитываем, что она станет центром подготовки специалистов, которые будут востребованы судостроительной отраслью и смогут работать с современными российскими цифровыми платформами на протяжении всего жизненного цикла объектов».

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