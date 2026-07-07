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Вице-президентом холдинга «On Медиа» назначен Алексей Иванов

Холдинг «On Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, сообщил о назначении Алексея Иванова вице-президентом и членом правления компании.

Появление новой позиции отражает курс «On Медиа» на стратегическое развитие – холдинг усиливает управленческий контур и привлекает к выработке решений топ-менеджеров с доказанным операционным опытом.

«В «Кион» Алексей выстроил один из самых эффективных цифровых кластеров на российском рынке. За последний год платящая аудитория «Кион» выросла на 30%, что стало результатом решений Алексея и работы команды под его управлением. Теперь мы хотим распространить этот опыт на уровне всего холдинга», – сказала генеральный директор «On Медиа» Софья Митрофанова.

До перехода на должность вице-президента Алексей Иванов возглавлял кластер «Кион», объединяющий онлайн-кинотеатр «Кион», музыкальный стриминг «Кион Музыка» и книжный сервис «Кион Строки».

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«В рамках развития медиапродуктов ряда компаний наша команда успешно преодолела многие этапы – запуск телеканалов, «Спутникового ТВ МТС» и стриминга «Кион», объединение в единый кластер онлайн-кинотеатра, книжного и музыкального сервисов. Это не только огромный потенциал для дальнейших шагов и новых стратегических проектов медиахолдинга, но и большая ответственность за новые точки роста», – отметил член правления, вице-президент «On Медиа» Алексей Иванов.

Алексей Иванов работает в МТС с 2005 г. В 2007–2015 гг. занимал топовые позиции в филиалах МТС в Поволжье, в 2015–2019 гг. запустил и развивал «Спутниковое ТВ МТС» в должности генерального директора. С 2019 г. участвовал в запуске онлайн-кинотеатра «Кион» в роли операционного директора, а затем возглавил кластер «Кион».

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