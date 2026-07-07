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«Витте Консалтинг» присоединилась к партнерской сети «Синтеллект»

Компания «Витте Консалтинг» (входит в ГК «Айтеко») стала аккредитованным партнером «Синтеллект» и теперь предоставляет полный спектр услуг по внедрению, интеграции и сопровождению решений для электронного документооборота на платформе Tessa.

«Витте Консалтинг» специализируется на разработке и внедрении технологий для автоматизации бизнес-процессов в сферах управления информационными активами, производством и персоналом. Ключевой целью сотрудничества стало формирование взаимовыгодного альянса на рынке систем электронного документооборота, управления информацией, а также автоматизации и контроля бизнес-процессов (СЭД/ECM/BPM).

Для «Витте Консалтинг» партнерство открывает стратегические возможности по импортозамещению и расширению продуктового портфеля отечественной платформой Tessa. Это позволит интегратору предложить клиентам высокопроизводительные и привлекательные отечественные решения, способствующие комплексному развитию ИТ-инфраструктуры и технологическому суверенитету бизнеса.

Благодаря сотрудничеству с «Витте Консалтинг» «Синтеллект» получает возможность продвигать платформу Tessa через партнера с глубокой экспертизой и обширной клиентской базой.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Команда «Витте Консалтинг» — это профессионалы с большим опытом успешной реализации проектов разной сложности. Мы уверены, что сотрудничество качественно усилит нашу партнерскую сеть, экспертиза коллег позволит предлагать заказчикам одну из лучших СЭД на рынке», — сказала Татьяна Каленик, менеджер по работе с партнерами «Синтеллект».

«Мы рады расширить наш портфель решений новым продуктом – платформой Tessa. Статус аккредитованного партнёра «Синтеллект» позволит нам предлагать клиентам ещё один проверенный инструмент для автоматизации документооборота. У экспертов «Витте Консалтинг» накоплен большой опыт работы с подобными системами, и мы хорошо знаем, как адаптировать Tessa под задачи бизнеса и обеспечить плавное внедрение», — отметил Алексей Чернецов, директор департамента финансовых систем «Витте Консалтинг».

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