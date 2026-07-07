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VK и «Содружество» запустили «Школу финблогеров»

Платформа «Содружество» совместно с VK запустили образовательный проект для будущих блогеров по теме финансовой безопасности «Школа финблогеров». Участников бесплатно научат создавать цифровой контент и выстраивать живой диалог с аудиторией. Об этом CNews сообщили представители платформы «Содружество».

Проект объединяет три мероприятия. Для активной молодежи от 14 лет предусмотрены онлайн-курс и выездное мероприятие. Также для преподавателей и экспертов, которым важно развиваться в современной цифровой среде и выстраивать эффективную коммуникацию, организуют медиафорум «Содружество».

Программа онлайн-курса разработана совместно со Школой авторов VK. В ее основе – опыт команды в обучении блогеров, работе с контентными форматами и создании образовательных программ. Курс состоит из четырех модулей с теоретическими и практическими занятиями. Участники интенсивов узнают, как устроены соцсети и блогинг, как регулярно создавать востребованный контент, а также какие тренды и форматы сейчас в фокусе. По итогам обучения каждый разработает собственный контент-проект на одну из тем в сфере финансовой безопасности – от финансов и кибербезопасности до фейков и мошеннических схем. Выпускники получат сертификаты, а авторы лучших проектов продолжат работу над своими идеями на офлайн-мероприятии в конце августа 2026 г.

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Мероприятие соберет в загородной локации 30 подростков, прошедших отбор среди участников онлайн-курса. В течение пяти дней участники будут учиться создавать вовлекающий контент, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Также они освоят навыки публичных выступлений, работы в кадре и базовые принципы видеомонтажа. По итогу каждый получит личную стратегию развития блога и контента, а авторы лучших проектов будут приглашены на финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярск.

В рамках медиафорума «Содружество» предусмотрена практическая образовательная программа для преподавателей, экспертов и специалистов. Участники научатся использовать искусственный интеллект для создания контента, освоят современные подходы адаптации сложных тем для цифровой и медиасреды, а также будут работать с видеоформатами, сценарной структурой и инструментами удержания внимания аудитории. Медиафорум предполагает три дня проектной работы в загородной локации и два дня образовательной программы в Москве.

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