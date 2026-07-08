ГК Softline объявляет о назначении Максима Кузюка генеральным директором кластера «Софтлайн Технологии»

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг, объявляет о назначении Максима Кузюка генеральным директором кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех»). На новой позиции Максим сосредоточится на формировании и реализации стратегии развития кластера, а также координации его стратегического и финансового роста. Ключевыми приоритетами станут увеличение рыночной доли «СФ Тех», укрепление синергии между компаниями кластера и реализация долгосрочной стратегии ГК Softline по выходу на глобальные высококонкурентные рынки. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В круг задач нового руководителя также войдут поиск и реализация сделок M&A, привлечение партнеров и инвесторов, а также экспансия на новые зарубежные рынки, включая страны СНГ, Китай и Индию. Это позволит закрепить за «СФ Тех» статус ключевого драйвера комплексной технологической трансформации отечественной промышленности.

Кластер «СФ Тех» был создан ГК Softline в августе 2025 г. Он объединил активы и компетенции Группы в сфере высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков. В портфель кластера входят решения в области лазерных и фотонных систем, аддитивных технологий (включая создание сетей центров аддитивного производства), робототехники и интеллектуальной автоматизации, кибербезопасности, а также технологии хранения и передачи данных для телекоммуникационного сектора.

Максим Кузюк окончил МФТИ и Международный институт управления развитием (IMD, Лозанна). Он обладает опытом управления индустриальными активами и масштабирования высокотехнологичных бизнесов в российских и международных промышленных компаниях. До присоединения к ГК Softline Максим занимал должность вице-президента и руководителя дивизиона электротехнической стали в группе НЛМК. Ранее он работал в «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», холдинге «РТИ», промышленном холдинге «Технодинамика», группе «Ижмаш» (ГК «Калашников») и в международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Экспертиза Максима Кузюка будет способствовать дальнейшему расширению технологических компетенций кластера.

«Я рад приветствовать Максима Кузюка на должности генерального директора "СФ Тех". Мы создали этот кластер, чтобы помочь отечественной промышленности перейти на новый технологический уровень. Для нас важно видеть реальные результаты для заказчиков: рост производства, повышение качества процессов и, как следствие, их маржинальности. Назначение Максима позволит ускорить эти процессы. Его сильные компетенции и профессиональный подход помогут в решении таких задач, как масштабирование продуктового портфеля, укрепление позиций в ключевых сегментах и расширение географии присутствия. Это создаст основу для устойчивого роста кластера и ускорения вывода на рынок решений на стыке промышленных и информационных технологий», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Я рад присоединиться к сильной команде ГК Softline в роли CEO "СФ Тех". Я вижу большие возможности для усиления кластера в перспективных направлениях и огромный потенциал для будущих технологических прорывов. Свои усилия и знания я направлю на дальнейшее развитие индустриальных и ИТ-компетенций, сосредоточенных в "СФ Тех". Моя приоритетная задача — вывести кластер в число ключевых центров экспертизы в сфере глубоких технологий (Deep-Tech)», — сказал Максим Кузюк, генеральный директор кластера «СФ Тех».