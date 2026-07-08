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Новым директором «МегаФона» в Ивановской области стал Иван Бувальцев

Региональное отделение оператора в Ивановском регионе возглавил Иван Бувальцев, который последние два года занимал должность заместителя генерального директора по управлению бизнесом в «МегаФон-Таджикистан». Ключевыми задачами нового руководителя станут укрепление технологического лидерства оператора в области, расширение покрытия сети LTE (включая малые населенные пункты и туристические кластеры), а также продвижение цифровых сервисов для коммерческого сектора и государственных структур. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Ивановская область известна как центр текстильной и швейной промышленности, а также развитыми предприятиями в сфере машиностроения, химического производства и деревообработки. В регионе успешно развивается Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Иваново», которая предоставляет бизнесу налоговые льготы, готовую инфраструктуру и комфортные финансовые условия для запуска новых мощностей. Поэтому в регионе особенно актуально продвижение цифровых решений, которые оптимизируют цепочки поставок, автоматизируют швейные и производственные процессы, помогают развивать каналы электронной коммерции и обеспечивают эффективное управление складской логистикой.

«В Ивановской области сосредоточен значительный потенциал для расширения пула цифровых проектов в промышленном секторе, городской среде, туристическом кластере. Уверен, что управленческие компетенции Ивана, знание региональных рынков и нацеленность на высокий результат помогут достичь нового уровня развития компании в этом уникальном регионе», — сказал Михаил Прахов, директор по региональному развитию «МегаФона» в макрорегионе Столица.

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Иван Бувальцев окончил Кемеровский государственный университет. Имеет более 15 лет опыта работы в телекоммуникационной отрасли. Ранее он успешно руководил корпоративным бизнесом компании в Северо-Западном макрорегионе, возглавлял бизнес-направления в Сибири и Поволжье, а также руководил региональными отделениями «МегаФона» в Липецкой области и Кузбассе. Приоритетной же целью для себя лично и для компании «МегаФон» Иван Бувальцев ставит обеспечение качественного предоставления услуг связи и расширение зоны покрытия LTE в регионе. Его глубокая экспертиза поможет адаптировать глобальные цифровые продукты компании под специфику Ивановской области.

«Ивановский регион демонстрирует хорошую динамику цифровизации, и перед нами стоят амбициозные задачи. Мы продолжим активно модернизировать телеком-инфраструктуру в населенных пунктах. Особое внимание мы уделим партнёрству с местными предприятиями, предлагая им решения на базе интернета вещей (IoT), облачных технологий и больших данных (big data) для роста их операционной эффективности», — сказал Иван Бувальцев.

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