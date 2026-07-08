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Регионы становятся драйвером рынка КЭДО: 58% пользователей HRlink работают за пределами Москвы

Аналитики отмечают активный спрос на системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) в регионах. Это во многом объясняется тем, что зрелые системы КЭДО позволяют компаниям любого масштаба и сферы деятельности оптимизировать процессы найма, сокращать издержки и ускорять работу с кадрами. «БФТ-Холдинг» и его технологический партнер, компания HRlink, подтверждают такую тенденцию и фиксируют увеличение количества региональных проектов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Совместное исследование HRlink и hh.ru подтвердило, что интерес к платформам КЭДО среди региональных организаций стабильно растет. Сегодня 58,3% пользователей платформы HRlink работают за пределами Москвы. Наибольшее число сосредоточено в Московской области (10,6% от общего числа пользователей), Санкт-Петербурге (10,1%), Иркутской (5,5%) и Нижегородской областях (4,7%). Среди лидеров по объему подписанных кадровых документов – Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Татарстан. Одновременно растет и спрос на специалистов, владеющих инструментами КЭДО: за последние два года количество соответствующих вакансий увеличилось в 5,4 раза.

Эксперты «БФТ-Холдинга» и HRlink отмечают, что рост интереса к КЭДО обусловлен сразу несколькими факторами. Для промышленных предприятий и компаний розничной торговли ключевое значение имеют ускорение массового найма, снижение нагрузки на кадровые службы и возможность централизованного управления кадровыми процессами в филиалах и производственных подразделениях. Для организаций с территориально распределенной структурой важна возможность выстроить единый цифровой контур взаимодействия сотрудников независимо от их местонахождения. Дополнительным преимуществом становится отказ от бумажного документооборота и сокращение расходов на логистику документов.

Одним из главных факторов при выборе платформ КЭДО остается безопасность. Для государственных и коммерческих организаций необходимо обеспечить надежную работу кадровых систем и защиту персональных данных сотрудников. Поэтому заказчики все чаще обращают внимание не только на функциональные возможности решения, но и на соответствие требованиям регуляторов, возможность развертывания в собственном контуре и зрелость процессов информационной безопасности у поставщика.

Практика реализации совместных проектов БФТ-Холдинга и HRlink подтверждает эти тенденции. Система КЭДО успешно внедряется в компаниях со сложными холдинговыми структурами и разрозненными филиальными сетями, например, Sunlight и АО «Фармация».

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В ГК «Основа» платформа HRlink стала ядром единой экосистемы КЭДО с возможностью омниканального дистанционного доступа для всех подразделений более чем из 20 регионов России. У всех сотрудников, включая тех, у кого не предусмотрено наличие автоматизированных рабочих мест, появилась возможность полноценного взаимодействия с КЭДО.

Еще один проект в девелоперском бизнесе реализован для Группы «Эталон», которая ежегодно открывает более 3000 вакансий. Помимо платформы КЭДО, здесь был внедрен модуль онлайн-трудоустройства Start Link, позволивший ускорить процессы оформления новых сотрудников и снизить нагрузку на HR-подразделения. В едином цифровом контуре работают рекрутеры, кадровые специалисты, сотрудники службы безопасности и отдела воинского учета. Благодаря этому исключается бумажная рутина, а также минимизируются риски потери документов и ошибок при передаче информации между подразделениями.

«По нашим наблюдениям, рынок КЭДО в регионах перешел из стадии пилотных внедрений в стадию масштабирования. Если раньше компании рассматривали электронный кадровый документооборот преимущественно как инструмент отказа от бумаги, то сегодня запрос стал значительно шире. Заказчики ожидают, что решение поможет ускорить наем персонала, выстроить единые кадровые процессы в филиалах, повысить управляемость распределенной структуры и обеспечить удобное взаимодействие сотрудников с работодателем. Именно поэтому мы видим устойчивый рост интереса к КЭДО со стороны промышленных предприятий, строительных компаний, образовательных организаций с широкой филиальной сетью. Партнерство «БФТ-Холдинга» и HRlink позволяет объединять технологическую платформу и экспертизу внедрения, помогая заказчикам получать не отдельный цифровой сервис, а полноценный инструмент трансформации кадровых процессов», – сказала Юлия Захаренко, директор по маркетингу и партнерским отношениям «БФТ-Холдинга».

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