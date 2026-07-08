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«СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли

Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между группой компаний «СКБ Контур» и компанией «Светофор Логистика». Документ закрепил намерения сторон по совместной разработке и внедрению передовых цифровых решений, направленных на трансформацию логистической отрасли.

Подписи под документом поставили руководитель направления электронного документооборота «СКБ Контур» Денис Салих и генеральный директор «Светофор Логистика» Михаил Лапко. Основой партнерства станет работа по созданию адаптивной логистической экосистемы, способной гибко реагировать на вызовы современной цифровой экономики.

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В рамках сотрудничества компании планируют модернизировать цифровую инфраструктуру, интегрируя существующие технологические наработки, услуги и программные продукты обеих сторон. Особое внимание будет уделено реализации проектов, обеспечивающих сквозную прозрачность логистических операций через единую цифровую платформу.

Помимо этого, соглашение предполагает активный обмен опытом, знаниями и методологической информацией, а также совместное изучение и тестирование новых бизнес-направлений и продуктов в сфере цифровых технологий.

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