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Filestone стал частью компании «АйТи Юниверс»

Российский бренд программного обеспечения в сфере информационной безопасности Filestone объявил о присоединении к компании «АйТи Юниверс». Главным предметом сделки стало флагманское решение для контролируемого обмена файлами Filestone MFT. Новый владелец сохраняет прежнюю продуктовую команду и все коммерческие и партнерские отношения, а также продолжает развитие решений в области корпоративной передачи файлов. Об этом CNews сообщили представители Filestone.

Процедура прошла путем присоединения компании «Центр бизнес-технологий», владевшей Filestone, к «АйТи Юниверс». Filestone MFT остается в Реестре российского программного обеспечения и продолжает развитие силами российских специалистов.

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Объединение компаний произошло благодаря успехам, которые Filestone MFT демонстрировал в последние два года. В частности, «АйТи Юниверс» отмечает кратный рост количества клиентов, развитие сети дистрибуции, появление технологических партнеров и функциональное развитие самого продукта.

«Сделка с «АйТи Юниверс» говорит, что компания видит в Filestone значительный потенциал. Результат для пользователей и партнеров только позитивный. Например, объединение ресурсов послужит развитию продуктов бренда, — сказал директор по маркетингу «АйТи Юниверс» Алексей Лисовицкий. — Для «АйТи Юниверс» это укрепление позиций в B2B- и B2G-разработке, где она наряду с созданием цифровых систем на заказ будет предлагать готовое решение в растущей нише информационной безопасности с внедрениями в крупный бизнес».

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