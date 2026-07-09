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Sledi.ru: Более половины компаний сразу в нескольких крупных отраслях зафиксировали снижение выручки по итогам анализа данных за 2023–2025 годы

Более половины компаний сразу в нескольких крупных отраслях российского МСП столкнулись со снижением выручки. Исследование аналитического центра Sledi.ru, основанное на анализе 2 177 802 компаний малого и среднего бизнеса России за 2023–2025 гг., показывает, что в ряде отраслей одновременно растет доля компаний с признаками финансовых проблем. Об этом CNews сообщили представители Sledi.ru.

По данным исследования, снижение выручки зафиксировано сразу в нескольких крупных отраслях экономики среди компаний малого и среднего бизнеса. В розничной торговле доля таких компаний составила 52,75%, в транспорте и логистике — 52,11%, в строительстве — 51,35%. Еще более высокий показатель отмечен в оптовой торговле и торговле автотранспортными средствами — 56,95%. Высокая доля компаний со снижением выручки также наблюдается в добывающих отраслях и отдельных сегментах финансовой деятельности.

Одновременно со снижением выручки в ряде отраслей увеличивается доля убыточных предприятий. В строительстве этот показатель вырос с 20,3% до 24,3%, в транспорте и логистике — с 18,9% до 24,5%, а в производственном секторе — с 19,6% до 25%. По оценке аналитического центра Sledi.ru, одновременный рост числа компаний со снижением выручки и увеличение доли убыточных предприятий свидетельствуют об усилении финансовой нагрузки и ухудшении финансовой устойчивости бизнеса в ряде отраслей.

Для комплексной оценки отраслевых рисков аналитический центр «Следи.ру» сопоставил несколько групп показателей: динамику выручки, долю убыточных компаний, налоговую дисциплину, исполнительные производства, ликвидации и банкротства. Такой подход позволяет оценивать не отдельные признаки риска, а общую финансовую устойчивость отрасли.

По совокупности показателей строительство вошло в число отраслей с наиболее высоким уровнем финансовых рисков среди крупных сегментов МСП. Повышенные значения отдельных показателей риска также зафиксированы в транспортно-логистическом секторе, розничной торговле, энергетике и отдельных сегментах финансовой деятельности.

Строительство стало одной из наиболее рискованных отраслей

Один из наиболее высоких уровней совокупных рисков среди крупных отраслей МСП, включенных в рассматриваемую выборку, зафиксирован в строительстве. По данным исследования, почти 28,6% компаний имеют налоговую задолженность, более 26,6% фигурируют в исполнительных производствах Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, именно строительство демонстрирует один из самых высоких уровней убыточности среди исследованных отраслей.

Логистика и транспорт — одна из зон повышенного риска

Ухудшение ряда финансовых показателей наблюдается также в транспортной отрасли. Более половины компаний сектора столкнулись со снижением выручки, а почти каждая четвертая организация имеет исполнительные производства. Одновременно к 2025 г. выросла доля убыточных компаний 24,52% и увеличилось количество организаций с признаками финансовой нестабильности.

По оценке аналитиков логистика остается одной из наиболее чувствительных отраслей к изменению экономической конъюнктуры и стоимости финансирования.

Производство и торговля испытывают давление на рентабельность

В производственном секторе доля убыточных компаний к 2025 г. достигла 24,97%, что свидетельствует о сохраняющемся давлении на рентабельность бизнеса.

При этом, по совокупной оценке, всех финансовых факторов производственный сектор не относится к лидерам общего рейтинга риска: его положение существенно зависит от состава показателей и отраслей, включенных в сравнение.

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В розничной торговле 52,75% компаний зафиксировали снижение выручки. При этом отрасль сохраняет высокий уровень конкуренции, что оказывает дополнительное давление на маржинальность бизнеса.

Медицина и ИT демонстрируют лучшую устойчивость

Наиболее устойчивыми отраслями исследования оказались медицина и информационные технологии. Среди медицинских организаций только около 8% имеют исполнительные производства, а доля компаний, в отношении которых на июнь 2026 г. были зафиксированы процедуры банкротства, составляет 0,13%.

В ИT-секторе по состоянию на июнь 2026 г. доля компаний с процедурами банкротства составляет 0,19%, что остается одним из самых низких показателей среди исследованных отраслей. При этом аналитики отмечают, что почти каждая третья ИT-компания остается убыточной, что говорит о продолжающемся поиске устойчивых бизнес-моделей в отрасли.

Финансовая деятельность и e-commerce показали отдельные тенденции

Финансовая деятельность и электронная коммерция продемонстрировали собственные отраслевые особенности. В финансовой сфере динамика показателей существенно отличается от большинства отраслей малого и среднего бизнеса, что связано со спецификой структуры рынка и состава организаций.

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В свою очередь, электронная коммерция остается одним из самых молодых сегментов экономики: средний возраст компаний в отрасли составляет менее пяти лет, что заметно ниже показателей большинства традиционных отраслей.

«Мы видим, что российский рынок входит в этап, когда ключевым фактором становится не скорость роста бизнеса, а его устойчивость. Во многих случаях проблемы начинают проявляться задолго до того, как компания сталкивается с банкротством или серьезными финансовыми трудностями. Снижение выручки, рост задолженности, ухудшение платежной дисциплины и увеличение количества исполнительных производств часто становятся первыми сигналами будущих проблем. Для бизнеса сегодня важно не только фиксировать уже возникшие риски, но и своевременно видеть изменения, которые могут повлиять на финансовый результат компании в будущем», — отметил Артем Баюшкин, генеральный директор Sledi.ru.

Методология исследования

Исследование подготовлено аналитическим центром Sledi.ru на основе анализа 2 177 802 юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Выборка сформирована из реестра ФНС России; индивидуальные предприниматели и физические лица в исследование не включались. В целом реестр субъектов МСП насчитывает около 7 млн участников. Отраслевой анализ выполнен по основному коду ОКВЭД с использованием укрупненных групп видов экономической деятельности.

При подготовке исследования использовались данные ФНС России, ФССП, Федресурса, ЕГРЮЛ, Росстата и Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО).

Исследование сочетает анализ финансовой отчетности за 2023–2025 гг. с актуальными данными государственных реестров, доступными на июнь 2026 г. Такой подход позволяет одновременно оценить финансовые результаты компаний за последний завершенный отчетный период и текущие признаки финансовых рисков.

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