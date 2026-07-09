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Три из четырех компаний принимают на работу выпускников колледжей и вузов без опыта

Большинство работодателей нанимают на работу молодых специалистов без опыта. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Хотя вакансий сейчас на 19% меньше, чем год назад, доля лояльных к молодым специалистам работодателей выросла: 75% принимают в штат вчерашних выпускников колледжей и 76% — выпускников вузов без опыта. В 2025 г. начинающих специалистов со средним профессиональным образованием нанимали 67% компаний, с высшим образованием — 70%.

Крупный бизнес чаще нанимает новичков. Среди предприятий с численностью от 1000 человек выпускников вузов трудоустраивают 82%, а выпускников колледжей — 85%. Малый бизнес традиционно ведет себя осторожнее: специалистов с высшим образованием без опыта берут 69%, со средним профессиональным — 64%.

Для обладателей диплома вуза самые высокие шансы получить первый офер — в сфере продаж (83% торговых компаний принимают выпускников без опыта), на производстве (79%) и в финансовом секторе (77%). Чаще всего работникам без опыта с высшим образованием предлагают инженерно-технические позиции (27%), должности квалифицированных рабочих (21%) или менеджеров по продажам (13%). При этом 19% компаний заявили, что готовы нанимать таких сотрудников на разные роли и доучивать их на местах.

Выпускников колледжей охотнее всего нанимают банки (85%), производственные (79%) и торговые компании (77%). Для молодых специалистов со средним профессиональным образованием чаще доступны позиции квалифицированных рабочих (60%), продавцов и кассиров (19%), а также среднего медицинского персонала (17%). Почти каждый четвертый работодатель (24%) отмечает, что готов брать их на любые вакантные места с последующим обучением.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Населенных пунктов: 193

Время проведения: 1-24 июня 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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