CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

UserGate зарегистрировала товарный знак «Архитектура сетевого доверия»

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности, сообщила о государственной регистрации товарного знака «Архитектура сетевого доверия». Регистрация подтверждает исключительное право компании на использование данного обозначения в отношении продуктов и услуг в области информационной безопасности.

Впервые о стратегии трансформации из вендора в архитектора сетевого доверия UserGate заявил 25 марта 2026 г. Новая концепция отражает качественный сдвиг в подходе компании к построению цифровой безопасности — от поставки отдельных продуктов к формированию комплексной доверенной сетевой среды для заказчика.

«Ключевым принципом компании UserGate является ее клиентоцентричность. Мы провели подробное исследование ценностей и потребностей наших заказчиков. И именно это послужило причиной создания новой концепции. В ее рамках начиная с 2025 г. мы проводим масштабную внутреннюю трансформацию всех процессов компании, включая развитие продуктового портфеля, практики тестирования, внедрения и сопровождения наших продуктов. В этой связи регистрацию товарного знака “Архитектор сетевого доверия” мы рассматриваем как концептуальный ориентир развития компании. Мы фиксируем не просто название, а наше обязательство перед рынком и клиентами: быть не только поставщиком “железа” и софта, а партнером, который формирует доверенную сетевую среду», — сказал Михаил Кадер, автор концепции архитектуры сетевого доверия, архитектор клиентского опыта будущего UserGate.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Товарный знак нужен не для того, чтобы “забрать себе” слово, картинку или другое обозначение и запретить всем его использовать. Его главная задача — помочь потребителю понять, кто оказывает услугу или продает товар и чего от этого товара или услуги можно ожидать. Когда заказчик видит знакомый товарный знак, он связывает его с определенным уровнем качества, репутацией и опытом. Регистрация, безусловно, обеспечивает защиту от недобросовестной конкуренции, но прежде всего она предоставляет потребителям средства гарантированного получения оригинальных товаров и услуг именно от того источника, которому они доверяют», — сказал патентный поверенный UserGate Александр Киселёв.

UserGate более 20 лет разрабатывает собственные технологии, которые лежат в основе продуктов сетевой и кибербезопасности. Решения вендора активно используются крупным бизнесом. По данным внутренней аналитики UserGate, продукты компании применяют примерно в каждой третьей компании из списка РБК‑500, и покрытие этого сегмента продолжает расти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Технологический кластер Softline возглавил топ-менеджер промышленных гигантов

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Как в России будут регулировать искусственный интеллект для поддержки духовно-нравственных ценностей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще