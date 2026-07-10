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Эффект ЕВРАЗа от цифровых проектов и технологий ИИ превысил 23 млрд рублей

За последние пять лет экономический эффект от внедрения цифровых проектов и технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ЕВРАЗе, измеренный в показателе EBITDA, превысил 23 млрд руб. Об сообщил вице-президент компании по информационным технологиям Артем Натрусов.

Как отметил Артем Натрусов, за последние пять лет цифровая трансформация (ЦТ) добилась значительных успехов именно благодаря ИИ – машинному обучению, оптимизаторам, математическим моделям и их интеграции с базовой автоматизацией, а также компьютерному зрению, которое используется для контроля качества и повышения безопасности. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

В 2025 г. экономический эффект от внедрения цифровых проектов в ЕВРАЗе составил 3,6 млрд руб. Можно выделить несколько значимых проектов, ставших фундаментом для нового этапа цифровой трансформации компании. Так, ситуационно-аналитический центр на ЕВРАЗ НТМК круглосуточно мониторит работу более ста ключевых агрегатов, выявляя сбои на ранних стадиях. В колесобандажном цехе комбината смонтировано свыше 200 датчиков для удаленной диагностики оборудования, а цифровой подсказчик сталевара в конвертерном цехе анализирует более 100 параметров плавки и дает рекомендации по составу добавок. Уникальный кейс компании – проект «Прогноз» на ЕВРАЗ ЗСМК, представляющий собой математическое моделирование всей производственной цепочки. Разработанная модель является одной из самых крупных в России по количеству переменных, параметров и масштабу охвата – от руды до производства проката. С переходом от месячного горизонта к суточному сложность модели выросла в 30 раз, что потребовало разработки множества инновационных решений.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Опираясь на этот задел, сегодня ЕВРАЗ делает ставку на развитие генеративного искусственного интеллекта и фокусируется на повышении производительности труда персонала, эффективности рутинных процессов и качества управленческих решений на всех уровнях.

«Наша задача – создать среду, где ИИ-агенты и люди работают в едином контуре, а генеративные модели помогают принимать решения быстрее и качественнее. Мы продолжим работу над повышением производительности труда и снижением рисков для сотрудников, а также будем активно внедрять большие языковые модели, ориентируя их применение прежде всего на решение практических задач в производственной среде и развитие навыков каждого работника», – отметил Артем Натрусов.

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