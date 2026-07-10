Количество резюме от кандидатов предпенсионного, пенсионного возраста и зумеров за последние четыре года выросло более чем на 70%

Данные hh.ru по созданным резюме за 2022–2026 гг. показывают: обе группы действительно стали заметнее на рынке труда, но их потенциал различается по масштабу, структуре и типам задач. Молодежный сегмент 14–30 лет с 2022 по 2025 гг. вырос с 2,49 млн до 4,51 млн резюме, то есть на 81%. Группа старше 50 лет также заметно расширилась: с 342 тыс. до 584 тыс. резюме, или на 70%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Аналитика российского рынка труда показывает, что потребность экономики в кадрах остается высокой (только с начала года компании искали на hh.ru более 4 млн работников), безработица - низкой, а свободный резерв рабочей силы становится все более ограниченным. В этих условиях отдельное значение приобретают две возрастные аудитории - молодежь, которая только входит в занятость, и соискатели «серебряного возраста» (предпенсионный и пенсионный период), которые могут продлевать трудовую активность и закрывать часть замещающего спроса.

«Молодежь для рынка - это прежде всего широкий входной поток работников. Среди резюме с указанным возрастом в I полугодии 2026 г. на кандидатов 14–30 лет приходится около 57%. Это самая массовая возрастная аудитория в активном поиске. Она особенно важна для стартовых позиций, массового найма, сервисных ролей, розничной торговли, клиентского обслуживания, общественного питания, логистики. “Серебряный возраст” выполняет другую функцию. Эта аудитория меньше по объему, но важна для работодателей как резерв опыта и навыков. Анализ резюме соискателей, показывает, что старшие кандидаты чаще выходят на рынок как носители прикладного опыта, дисциплины, отраслевых компетенций и готовности к понятным функциональным ролям», - сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Работодатели также заметно активнее формируют отдельный спрос на молодых кандидатов. По вакансиям с маркировкой «от 16 лет» число созданных вакансий достигло 23,3 тыс. в 2025 г. В I полугодии 2026 г. таких вакансий было уже 13,4 тыс., что более чем в 3,5 раза выше уровня I полугодия 2025 г. Это указывает не просто на интерес к молодежи, а на институционализацию раннего входа в занятость - через подработку, стажировки, временную занятость и начальные позиции. Молодежь закрывает не столько текущий дефицит «здесь и сейчас», сколько будущую потребность.

По числу приглашений в ответ на отклик старшие группы уступают молодежи, но не выпадают из спроса. В I полугодии 2026 г. среднее число приглашений на одного получателя у молодежи 14–30 лет составило 1,5, у группы старше 50 - 1,32. Особенно заметна востребованность старших кандидатов в рабочих профессиях, логистике, обслуживающем персонале, строительстве, производстве, административных функциях, финансах и бухгалтерии.

«Таким образом, на фоне демографического сжатия и высокой замещающей кадровой потребности молодежь и «серебряный возраст» закрывают разные аспекты кадровых потребностей. Молодые кандидаты формируют будущий кадровый поток. Кандидаты «серебряного возраста» позволяют удерживать компетенции и смягчать разрыв между выбытием опытных работников и подготовкой новых», - сказала Мария Игнатова.