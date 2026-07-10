«Кортрос»: 62% россиян хотели бы стать специалистами по искусственному интеллекту

Группа компаний «Кортрос» провела исследование представлений россиян о востребованных направлениях на рынке труда. Эксперты выяснили, что 81% россиян определенно рассматривают возможность обучения профессиям будущего для себя или своих детей.

На вопрос о том, какие именно специальности кажутся наиболее перспективными, лидирующую позицию занял специалист по искусственному интеллекту — его выбрали 62% участников. Далее с равными показателями расположились эксперт по кибербезопасности и врач с применением высоких технологий — по 45% голосов каждый. Инженера-робототехника назвали востребованным 33% респондентов, специалиста по цифровому маркетингу — 23%. Меньшую поддержку получили такие профессии, как биотехнолог (14%), генетический консультант (13%), инженер в сфере возобновляемой энергетики (12%) и урбанист-эколог (3%).

Объясняя причины выбора этих профессий, большинство участников сослались на технологическое развитие общества — этот фактор отметили 69% респондентов. Высокий уровень дохода назвал важным 60% опрошенных, большой спрос на рынке труда — 56%. Международные перспективы привлекательны для 39% участников, а возможность карьерного роста — для 27%.

Рассуждая о том, какие сферы создадут больше всего новых рабочих мест в ближайшие 10–15 лет, абсолютное большинство (78%) указало на искусственный интеллект и ИT. Медицину и биотехнологии назвали 44% респондентов, производство и промышленность — 42%. Энергетику выбрали 27% участников, космические технологии — 18%, экологию — 14%. Сферу образования упомянули лишь 4% опрошенных, еще 1% выбрали вариант «Другое».

Оценивая влияние технологий на рынок труда, подавляющее большинство согласилось с тем, что искусственный интеллект изменит большинство профессий в ближайшие 10 лет. Полностью согласны с этим утверждением 45% респондентов, частично согласны — 54%. Не согласны с таким прогнозом лишь 1% участников.

Завершающий вопрос касался готовности к обучению новым специальностям. Выяснилось, что 81% россиян определенно рассматривают возможность обучения профессиям будущего для себя или своих детей. Отказались от такой идеи 11% опрошенных, еще 8% выбрали вариант «Другое».

«Результаты опроса демонстрируют высокую осознанность россиян в вопросах профессионального развития. Люди понимают, что технологический прогресс необратим, и стремятся адаптироваться к новым реалиям. Готовность восьми из десяти респондентов инвестировать время и ресурсы в освоение профессий будущего говорит о формировании запроса на качественное образование в сфере ИT, биотехнологий и инженерии. Это создает благоприятную почву для развития образовательных проектов, ориентированных на навыки завтрашнего дня», — сказала директор по персоналу ГК «Кортрос» Екатерина Киреева.