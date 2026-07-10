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ПАО «Софтлайн» объявляет о покупке 1,2 млн акций за неделю в рамках обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций Компании на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа акций компании, который был запущен в октябре 2024 г. Всего с начала выкупа подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты», приобрело 19,9 млн акций ПАО «Софтлайн», при этом из них 1,2 млн акций было выкуплено за период с 6 июля по 10 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Также в июне 2026 г. группа сообщила о намерении продолжить ранее объявленный обратный выкуп акций ПАО «Софтлайн». В настоящий момент компания подтверждает намерение продолжить обратный выкуп акций ПАО «Софтлайн» и увеличить объем акций, доступных к выкупу.

Осуществляемый компанией обратный выкуп акций и устойчивое намерение его продолжать подчеркивают уверенность менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО «Софтлайн», а также убежденность в росте капитализации в обозримой перспективе.

По условиям выкупа, всего подконтрольное общество группы может приобрести до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа.

Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

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