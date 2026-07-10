CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Подработка для подростков: 7% компаний нанимают, еще 10% берут на стажировку

Чаще всего подросткам этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

17% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.

Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 11%.

Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.

Сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше: законодательство в сфере занятости несовершеннолетних стало более гибким, на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы. 23% родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, дети 27% опрошенных планируют летнюю подработку в 2026 г.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта
«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта Цифровизация

Населенных пунктов: 197

Время проведения: 2-30 июня 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Технологический кластер Softline возглавил топ-менеджер промышленных гигантов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще