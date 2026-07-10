CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Практика вместо теории: Directum усилит практическую ИТ-подготовку студентов

Ижевский государственный технический университет и компания Directum закрепили многолетнее партнёрство официальным соглашением. Цель сотрудничества — усилить подготовку ИТ-специалистов под задачи отрасли и дать студентам максимум практики с технологиями разработчика программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Новый этап партнерства ведущего технического вуза региона и лидера рынка корпоративных систем для бизнес-процессов будет строиться вокруг прикладных навыков: сотрудники Directum активнее включатся в процесс преподавания, образовательные программы станут ближе к запросам ИТ-рынка, а студенты получат больше возможностей для практики и стажировок.

Особое внимание уделят проектной работе: молодые люди под руководством опытных наставников будут решать задачи, близкие к реальным рабочим кейсам. Такой подход поможет будущим ИТ-специалистам прочувствовать специфику профессии и погрузиться в своё направление — разработку, тестирование, аналитику или информационную безопасность. Задачи планируют подбирать с учётом учёбы и уровня знаний, чтобы студенты вливались в работы без перегрузки.

Декан факультета «Информационные технологии» ИжГТУ Игорь Архипов отметил: «В рамках соглашения мы договорились о расширении перечня дисциплин, в которых будут преподавать или участвовать сотрудники компании. Чтобы повысить уровень подготовки студентов, мы отправили в Directum на экспертизу набор рабочих программ по специальным дисциплинам. С учетом обратной связи будем вносить изменения».

Для Directum партнёрство с вузом — возможность растить кадры внутри образовательного процесса: привлекать заинтересованных студентов и помогать им уверенно входить в профессию, опираясь на знакомые инструменты и подходы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Вендор много лет сотрудничает с кафедрой «Программное обеспечение», где оборудована именная аудитория Directum, поддерживает олимпиадное движение ИжГТУ, воспитанники которого завоевывают высокие места на международных чемпионатах по программированию.

Директор департамента консалтинга, внедрения и сопровождения Directum Елена Истомина сказала: «Взаимодействие с вузами и студентами всегда было в Directum задачей с высоким приоритетом. Наша компания регулярно участвует в студенческих мероприятиях, ярмарках вакансий, проводит открытые обучающие встречи для студентов. Мы активно развиваем направление стажерских программ, запускаем школы и лаборатории для того, чтобы как можно скорее погрузить ребят в мир ИТ и начать прокачивать их знания на практике».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

В российском ИТ крупные проблемы. Рост зарплат не покрывает инфляцию, новых людей не нанимают, старых увольняют

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще