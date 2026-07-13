«Академия iSpring» запускает курс по системному управлению командой

«Академия iSpring» запускает практический онлайн-курс «Системное управление командой» для руководителей отделов и команд. Обучение поможет выстроить понятную систему управления: ставить цели, планировать работу, делегировать задачи, распределять зоны ответственности, мотивировать сотрудников и контролировать результаты. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Курс рассчитан на руководителей, которые недавно начали управлять командой или хотят систематизировать опыт. Обучение пройдет онлайн и продлится три месяца. В программу входят вебинары, практические задания, разборы домашних работ, групповые обсуждения и обратная связь от преподавателя.

«Многие руководители вырастают из сильных специалистов, но на новой позиции им уже недостаточно хорошо разбираться в своей области. Нужно ставить задачи другим людям, договариваться о правилах работы, решать конфликты и отвечать за общий результат. Без понятной системы управление быстро превращается в набор срочных реакций, ручной контроль и постоянное переключение между задачами, а сотрудники не всегда понимают, кто за что отвечает, по каким правилам принимаются решения и как оценивается результат», — сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

В ходе курса слушатели изучат делегирование, лидерство, управление конфликтами, планирование, постановку целей, организационную структуру, бизнес-процессы, описание ролей, правила и стандарты, мотивацию, вовлечение, обучение сотрудников, контроль, дерево метрик и ритм бизнеса. Всего программа включает более 20 вебинаров, разборов домашних заданий и более 20 управленческих кейсов из разных отраслей.

Итогом обучения станет проект по развитию системы управления в своей команде. После успешной защиты выпускники получат удостоверение о повышении квалификации. Старт курса запланирован на 7 сентября 2026 г.