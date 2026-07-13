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Число малых и средних предприятий в приоритетных отраслях за год выросло на 105 тысяч

Число малых и средних предприятий в приоритетных отраслях — обрабатывающей промышленности, ИТ, туризме, научно-технической деятельности — за год увеличилось на 105 тыс. По данным Корпорации МСП, в результате доля этих отраслей в структуре сектора МСП выросла с 22,4% до 23,2%, продолжив качественный рост сегмента малого и среднего предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

После ежегодной корректировки реестра число малых и средних предприятий в России составило 6,6 млн. Это на 200 тыс. больше, чем на аналогичную дату 2025 г.

«Мы продолжаем фиксировать качественную трансформацию сегмента МСП за счет роста доли приоритетных отраслей. Что важно — прирост в этих сферах произошел практически во всех субъектах, что говорит не о ситуативном пике в контексте отдельно взятых регионов, а о масштабных структурных изменениях в малом и среднем бизнесе страны. Причем темпы роста числа предпринимателей в области промышленности, науки, туризма и ИТ превышают динамику роста количества малых и средних компаний в целом. В результате сегодня уже каждое четвертое МСП в России работает в приоритетных отраслях, которые формируют экономику предложения", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В число приоритетных отраслей, где за год был отмечен наибольший прирост численности представителей МСП, вошли научно-техническая деятельность — увеличение более чем на 50 тыс. предприятий, транспортировка и хранение — 40 тыс., ИТ — 33 тыс. МСП.

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Наибольший прирост числа МСП в приоритетных отраслях за год отмечен в Республике Дагестан — их количество здесь за год выросло на 18%. Далее следуют Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Донецкая Народная (по 17%). На 16% выросло их число в Чеченской Республики, на 13% — в Херсонской области, Еврейской АО, Кабардино-Балкарской Республике. По 12% роста зафиксировано в Ленинградской области, Республике Алтай, ЛНР, Башкортостане и Северной Осетии — Алании.

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