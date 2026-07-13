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ГК «Юзтех» и MD Audit объявили о начале партнёрского сотрудничества

ГК «Юзтех», системный интегратор, и «МД Аудит», разработчик решений для автоматизации аудита и контроля качества, договорились о партнёрстве. Стороны намерены совместно развивать цифровые инструменты, которые помогут клиентам повысить операционную эффективность и ускорить трансформацию ключевых бизнес-процессов.

В рамках сотрудничества компании планируют интеграцию технологических продуктов и отраслевой экспертизы. Клиенты обеих компаний получат доступ к расширенному портфелю ИТ-услуг — от внедрения информационных систем и разработки мобильных приложений до построения аналитических платформ и решений на базе машинного обучения.

Такой подход позволит закрывать потребности бизнеса комплексно — без разрозненных точечных решений. Объединённая экспертиза партнёров позволит предлагать рынку масштабируемые решения, ориентированные на ритейл, производство и другие отрасли, где критически важны прозрачность операций, строгий контроль качества и скорость принятия управленческих решений.

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«Партнёрство с ООО «МД Аудит» позволит вывести наши решения на новый уровень: объединить фокус на контроле с мощной системной интеграцией и продвинутой аналитикой. Клиенты получают готовые сценарии с понятными KPI и эффектом уже на ранних этапах внедрения», — сказала Юлия Истомина, коммерческий директор ГК «Юзтех».

«Сотрудничество даёт нам возможность масштабировать наши инструменты и выходить на новый уровень отраслевой эффективности. Синергия экспертизы позволяет быстрее адаптировать продукты и тиражировать успешные кейсы», — отметил Андрей Подгорнов, управляющий директор «МД Аудит».

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