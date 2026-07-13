CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Веб-сервисы
|

Каждый четвертый теряет все: российские предприниматели рассказали, как строят бизнес с друзьями

Запуск совместного проекта с человеком, которого знаешь много лет, на первый взгляд кажется идеальным решением. Однако реальность диктует иные правила. В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос* предпринимателей и выяснили, почему рациональные аргументы так часто проигрывают эмоциональному доверию — и какую цену за это приходится платить. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

От общих воспоминаний — к общему делу

По данным опроса «ЮKassa», 67% предпринимателей имеют опыт ведения дел с друзьями: 32% ведут такой бизнес прямо сейчас, 35% — пробовали в прошлом. Это не единичные истории, а массовая практика российского бизнеса.

Чаще всего выбирают близких друзей детства или школьных товарищей (34%). Еще 32% начинали бизнес с просто хорошими приятелями. Реже партнёрами становятся коллеги с прошлой работы (16%) или однокурсники (13%). В отдельных случаях респонденты указывали дальних родственников и даже бывших учеников.

Иллюзия безопасности: комфорт важнее расчета

На старте главным драйвером выступает психологический комфорт. В неопределённой экономической среде предприниматели ищут опору в ближнем круге, и это объяснимо.

Четверть опрошенных (25%) называют главным плюсом дружеского союза доверие с первого дня. Еще 12% выделяют общие ценности, 10% — взаимную поддержку в кризисные моменты, 7% — просто комфортную атмосферу. Среди прочих преимуществ — честность в финансовых вопросах и скорость принятия решений (по 5%). В свободных ответах упоминали общие вайбы, разделение ответственности и возможность опереться на сильные стороны друг друга.

При этом 32% респондентов вовсе не видят плюсов в таком партнерстве, но это все же меньшинство. Для остальных эмоциональные преимущества перевешивают рациональное понимание рисков. Однако со временем энтузиазм неизбежно сталкивается с операционной рутиной.

Не деньги, а границы: главная угроза партнерства

Сложности совместного бизнеса с друзьями кроются не там, где их обычно ищут.

Каждый пятый (22%) уверен: в таком сотрудничестве слишком сложно разделять личное и рабочее. 21% указывают неравный вклад в общее дело, а 15% испытывают неловкость, требуя от друга конкретного результата. Столько же (15%) считают, что совместный бизнес означает автоматическую потерю дружбы. Разные взгляды на развитие бизнеса отмечают 13%, разные финансовые ожидания — лишь 3%. В свободных ответах упоминали риск обмана, разочарования и комбинацию нескольких факторов. Лишь 7% считают, что минусов в таком взаимодействии нет вовсе.

«Конфликт зачастую возникает именно из-за размытых границ. Когда непонятно, где заканчивается дружеская просьба и начинается рабочее поручение; неловко напомнить о дедлайне человеку, с которым вчера праздновал день рождения; сложно указать на ошибку тому, кто знает тебя с детства», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Цена доверия: каждый четвертый теряет все

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

Хотя большинству (37%) удалось сохранить и дело, и дружбу, для 26% респондентов опыт закончился потерей и бизнеса, и друзей.

Еще у 25% дело работает, но личные отношения заметно охладели. Оставшиеся 11% сохранили дружбу, но не бизнес.

Страховка от разочарований

Опытные предприниматели вырабатывают жесткие правила еще до старта. 85% респондентов уверены: важнее всего изначально прописать роли и зоны ответственности. 72% ставят на второе место доли и распределение прибыли.

Около половины опрошенных (55%) считают необходимым заранее определить, за кем остается финальное слово в спорных ситуациях. Также 50% настаивают на установлении правил решения конфликтов, а 49% рекомендуют прописать сценарий выхода из бизнеса еще до его создания.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Более трети участников опроса смогли выстроить процветающий бизнес, сохранив крепкую дружбу. Однако этот успех является результатом не слепого доверия, а грамотного выстраивания процессов. Переход от дружеских посиделок к профессиональным отношениям требует надёжных технологических и финансовых решений. Человеческий фактор должен быть сведён к минимуму, особенно в вопросах денег и контроля. Когда процессы автоматизированы и прозрачны, партнёрам не нужно подозревать друг друга. Они опираются на аналитику, а не на эмоции. Тогда дружба останется дружбой, а бизнес будет приносить доход», — сказала Наталья Лапшина.

*Опрос проводился в мае-июне 2026 г. В опросе приняли участие более 200 организаций, использующих «ЮKassa», из которых 48% — индивидуальные предприниматели, 39% — самозанятые, 13% — юрлица.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Дизайнер iPhone и Apple Watch помогал создателям ChatGPT воровать у Apple сведения о будущих гаджетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще