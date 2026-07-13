Каждый четвертый теряет все: российские предприниматели рассказали, как строят бизнес с друзьями

Запуск совместного проекта с человеком, которого знаешь много лет, на первый взгляд кажется идеальным решением. Однако реальность диктует иные правила. В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос* предпринимателей и выяснили, почему рациональные аргументы так часто проигрывают эмоциональному доверию — и какую цену за это приходится платить. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

От общих воспоминаний — к общему делу

По данным опроса «ЮKassa», 67% предпринимателей имеют опыт ведения дел с друзьями: 32% ведут такой бизнес прямо сейчас, 35% — пробовали в прошлом. Это не единичные истории, а массовая практика российского бизнеса.

Чаще всего выбирают близких друзей детства или школьных товарищей (34%). Еще 32% начинали бизнес с просто хорошими приятелями. Реже партнёрами становятся коллеги с прошлой работы (16%) или однокурсники (13%). В отдельных случаях респонденты указывали дальних родственников и даже бывших учеников.

Иллюзия безопасности: комфорт важнее расчета

На старте главным драйвером выступает психологический комфорт. В неопределённой экономической среде предприниматели ищут опору в ближнем круге, и это объяснимо.

Четверть опрошенных (25%) называют главным плюсом дружеского союза доверие с первого дня. Еще 12% выделяют общие ценности, 10% — взаимную поддержку в кризисные моменты, 7% — просто комфортную атмосферу. Среди прочих преимуществ — честность в финансовых вопросах и скорость принятия решений (по 5%). В свободных ответах упоминали общие вайбы, разделение ответственности и возможность опереться на сильные стороны друг друга.

При этом 32% респондентов вовсе не видят плюсов в таком партнерстве, но это все же меньшинство. Для остальных эмоциональные преимущества перевешивают рациональное понимание рисков. Однако со временем энтузиазм неизбежно сталкивается с операционной рутиной.

Не деньги, а границы: главная угроза партнерства

Сложности совместного бизнеса с друзьями кроются не там, где их обычно ищут.

Каждый пятый (22%) уверен: в таком сотрудничестве слишком сложно разделять личное и рабочее. 21% указывают неравный вклад в общее дело, а 15% испытывают неловкость, требуя от друга конкретного результата. Столько же (15%) считают, что совместный бизнес означает автоматическую потерю дружбы. Разные взгляды на развитие бизнеса отмечают 13%, разные финансовые ожидания — лишь 3%. В свободных ответах упоминали риск обмана, разочарования и комбинацию нескольких факторов. Лишь 7% считают, что минусов в таком взаимодействии нет вовсе.

«Конфликт зачастую возникает именно из-за размытых границ. Когда непонятно, где заканчивается дружеская просьба и начинается рабочее поручение; неловко напомнить о дедлайне человеку, с которым вчера праздновал день рождения; сложно указать на ошибку тому, кто знает тебя с детства», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Цена доверия: каждый четвертый теряет все

Хотя большинству (37%) удалось сохранить и дело, и дружбу, для 26% респондентов опыт закончился потерей и бизнеса, и друзей.

Еще у 25% дело работает, но личные отношения заметно охладели. Оставшиеся 11% сохранили дружбу, но не бизнес.

Страховка от разочарований

Опытные предприниматели вырабатывают жесткие правила еще до старта. 85% респондентов уверены: важнее всего изначально прописать роли и зоны ответственности. 72% ставят на второе место доли и распределение прибыли.

Около половины опрошенных (55%) считают необходимым заранее определить, за кем остается финальное слово в спорных ситуациях. Также 50% настаивают на установлении правил решения конфликтов, а 49% рекомендуют прописать сценарий выхода из бизнеса еще до его создания.

«Более трети участников опроса смогли выстроить процветающий бизнес, сохранив крепкую дружбу. Однако этот успех является результатом не слепого доверия, а грамотного выстраивания процессов. Переход от дружеских посиделок к профессиональным отношениям требует надёжных технологических и финансовых решений. Человеческий фактор должен быть сведён к минимуму, особенно в вопросах денег и контроля. Когда процессы автоматизированы и прозрачны, партнёрам не нужно подозревать друг друга. Они опираются на аналитику, а не на эмоции. Тогда дружба останется дружбой, а бизнес будет приносить доход», — сказала Наталья Лапшина.

*Опрос проводился в мае-июне 2026 г. В опросе приняли участие более 200 организаций, использующих «ЮKassa», из которых 48% — индивидуальные предприниматели, 39% — самозанятые, 13% — юрлица.