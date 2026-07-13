«Навикон» предлагает заказчикам услугу антикризисного ИТ-консалтинга

Системный интегратор и разработчик «Навикон» запускает новое направление – антикризисный ИТ-консалтинг. Командой компании разработан подход и методология по перевнедрению, довнедрению и поддержке проектов, которые находятся в кризисной ситуации или близки к закрытию. Услуга подойдет для любых ИТ-проектов по внедрению программного обеспечения (ПО) независимо от их сложности и масштаба бизнеса заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

Необходимость в подобной экспертизе продиктована реальной рыночной ситуацией. По оценкам, в российских компаниях, каждый второй комплексный ИТ-проект требует доработки после неудачного запуска. Например, только 7% проектов, связанных с большими языковыми моделями, ИИ-чатами и ИИ-агентами дошли в 2025 г. до внедрения, а 93% так и остались на стадии пилота или были закрыты. Опираясь на накопленный опыт и отработанные подходы ведения сложных проектов, «Навикон» выделил предложение антикризисного ИТ-консалтинга в отдельную услугу.

Эксперты компании считают, что кризис в ИТ-проектах развивается обычно по схожим сценариям – независимо от отрасли, в которой работает заказчик и используемого в компаниях софта. При этом не всегда только остановка, замедление работ или срыв ранее утвержденных графиков указывают, что проект – в кризисе. Не менее важными сигналами для бизнеса могут являться также снижение качества проектных решений, которые влекут за собой значительные затраты на последующую поддержку проекта, а также психологические факторы. Например, накопленная усталость и раздражение команд или общая негативная атмосфера вокруг проекта – все это также может ставить под сомнение целесообразность выбранного вендора и самого решения.

«В такой ситуации клиент рискует получить болезненный опыт провала проекта. В данном случае только оперативное вмешательство и смена подрядчика на этапе множащихся рисков смогут выправить ситуацию», – сказала Дарья Кагарлицкая, технический директор в «Навикон».

Вывод проекта из кризиса начинается с экспресс-аудита – эксперты анализируют текущее состояние, причины отклонений, качество архитектурных и организационных решений, а также оценивают риски.

По результатам диагностики заказчик получает план восстановления проекта с приоритетами, сроками и рекомендациями. В зависимости от ситуации команда «Навикон» может подключиться к перевнедрению решения, завершению ранее начатого проекта, замене отдельных компонентов или дальнейшей технической поддержке и развитию системы.

Команда «Навикон» выступает при этом в роли нейтрального медиатора – компания готова проводить независимый аудит проектов по запросу любого вендора и рекомендовать интегратора, обладающего подтвержденными компетенциями по выводу ИТ-проекта из кризиса.

«Обычно интеграторы не охотно берутся работать с “чужими” проблемными проектами. Такая работа ассоциируется с дополнительными репутационными рисками и изначальным негативом со стороны заказчика. К тому же, такая работа потребует другого плана, который не подходит для внедрений “с нуля”, особой стратегии, особого подхода и даже специального финансового предложения, учитывающего риски двойного коста для клиента, – сказала Дарья Кагарлицкая. – А основным конкурентным преимуществом в ведении подобных проектов становится не столько техническая экспертиза, сколько подтвержденный опыт вывода проектов из кризиса и умение создать для клиента историю успеха, несмотря на изначальный негативный фон».

Услуга ориентирована как на компании, которые уже столкнулись с риском остановки ИТ-проекта, так и на организации, стремящиеся на раннем этапе получить независимую оценку состояния внедрения и минимизировать возможные потери. По мнению экспертов «Навикон», своевременное привлечение внешних специалистов позволит существенно сократить сроки восстановления проекта, снизить финансовые риски и сохранить уже достигнутые результаты.