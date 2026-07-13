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Сколько хотят зарабатывать россияне этим летом и готовы ли они уступать в зарплатных запросах

Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (170 тыс. руб.), высшего и среднего менеджмента (160 тыс. руб.), а также у работников сельскохозяйственной отрасли (120 тыс. руб.). При этом почти каждый второй россиянин (47%) не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место, выяснили аналитики hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В пятерку профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли строительство и недвижимость (120 тыс. руб.) и информационные технологии (113,3 тыс. руб.).

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Топ-10 профессиональных областей по уровню ожидаемой заработной платы, июнь 2026, данные hh.ru

«Самые высокие зарплатные ожидания сегодня сосредоточены в профессиях, где особенно востребованы управленческие, аналитические и цифровые компетенции. Так, среди линейных специалистов почти 194 тыс. руб. в месяц в среднем хотят получать DevOps-инженеры, на 187 тыс. руб. рассчитывают менеджеры и консультанты по стратегии, на 173,2 тыс. — методологи. Продуктовые и системные аналитики оценивают свой труд в размере 170,6 тыс. и 165,9 тыс. руб. в месяц, соответственно. Среди соискателей на руководящие должности наиболее высокие ожидания у директоров по информационным технологиям — 326,9 тыс. руб., руководителей групп разработки (285,5 тыс.) и финансовых директоров (263,9 тыс.). При этом почти половина россиян (47%) не готовы снижать свои запросы, что говорит о сохраняющейся уверенности многих специалистов в своей востребованности», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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По данным hh.ru, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных) работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%).

На другом конце списка — специалисты в сфере информационных технологий (47% из них готовы пойти на уступки по зарплате ради офера), а также соискатели в сфере безопасности, (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%) и искусства, развлечений и массмедиа (35%). Представители этих профессиональных сфер оказались самыми гибкими в вопросах зарплаты.

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