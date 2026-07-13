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В «Контур.Банке» появился интернет-эквайринг для бизнеса

Теперь клиентам банка доступны все базовые сценарии безналичных расчетов: они смогут принимать оплату не только в офлайн-точках, но и на сайтах, в приложениях и соцсетях. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Банк» дополнил свою продуктовую линейку услугой для приема безналичных платежей через интернет. Решение подходит любому бизнесу, который продает свои товары или услуги дистанционно: компаниям в сфере онлайн-образования, медицины, фитнеса, туризма, консалтинга и других направлений.

Предприниматели могут принимать оплату по банковским картам «Мир», Visa или MasterCard, по QR-коду через СБП. Можно встроить форму для приема платежей на сайт или в приложении, а также отправить покупателю платежную ссылку — по электронной почте, в мессенджер или SMS.

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения
Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения Бизнес

Дмитрий Максименко, менеджер продукта «Эквайринг» «Контур.Банка»: «Онлайн-платежи давно стали привычным способом оплаты для покупателей, теперь такую возможность получили и наши клиенты. При этом мы сохраняем подход, который используем во всех продуктах: понятные и простые условия, без сюрпризов в виде дополнительных платежей или неочевидных комиссий. Ставки по эквайрингу в «Контур.Банке» не привязаны к оборотам бизнеса — условия одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших ИП. За настройку интеграции с сайтом, приложением или соцсетями и сопровождение на всех этапах клиенту тоже платить не придется — все уже включено в сервис».

Подключить интернет-эквайринг могут предприниматели и компании с действующим расчетным счетом в «Контур.Банке». Счет открывается дистанционно, без посещения отделения или встречи с представителем банка.

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