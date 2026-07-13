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Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с открытием собственного дела — опрос «Авито Работы» и «Авито Рекламы»

«Авито Работа» и «Авито Реклама» опросили более 7500 россиян, работающих в штате компаний, чтобы узнать, какие ценности важны разным поколениям при выборе работы и в коллективе. Так, бумеры заметно чаще указывали в качестве важного критерия при выборе работы хороший коллектив и комфортную атмосферу в компании (37% против 27% среди зумеров). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В отличие от молодых специалистов, более возрастные сотрудники значительно чаще выбирают работодателя, ориентируясь на стабильность компании и уверенность в завтрашнем дне (33% бумеров против 18% у зумеров). Помимо стабильности, представители старшего поколения чаще ожидают от работодателя уважительного отношения со стороны руководства (26% против 20% у зумеров).

При этом зумеры выше ценят стабильность компании (18%), чем возможность совмещать работу с учебой, семьей или другими делами (14%), но последнее молодые специалисты выбирают в 2 раза больше, чем бумеры (7%). Кроме того, молодые специалисты чаще бумеров обращают внимание на наставничество и поддержку на старте (9% против 1%), возможность переучиться на новую профессию (6% против 2%), известность компании-работодателя (5% против 3%), а также возможность изучить информацию о работодателе на странице площадки по найму (5% против 2%).

Несмотря на разные взгляды на выбор работодателя, ожидания относительно дохода начинающих специалистов у поколений оказались близкими. Оба поколения чаще всего считают комфортной стартовую зарплату в диапазоне от 50 000 до 70 000 руб. — такой вариант выбрали 27% зумеров и 31% бумеров. Еще около пятой части представителей обеих возрастных групп назвали комфортным доход от 30 000 до 50 000 руб. (19% и 18% соответственно).

Средняя сумма, которую респонденты считают комфортной для начинающего специалиста, также различается незначительно: зумеры назвали комфортной зарплату около 75 792 руб. месяц, бумеры — 71 766 руб. месяц.

Представления об успешной карьере у молодых и опытных сотрудников несколько различаются. Главным показателем успеха зумеры называют высокий доход: его выбрали 49% респондентов этого возраста. В то время как для бумеров важнее стабильность и уверенность в будущем — это выбрали 47% представителей поколения. Также молодые специалисты почти вдвое чаще представителей старшего поколения мечтают о собственном бизнесе (13% против 7%).

Для обоих поколений возможность заниматься любимым делом одинаково говорит об успешности карьеры — доля отметивших это респондентов составила по 30%.

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А вот представления о хорошем руководителе у поколений несколько различается. Для зумеров это в первую очередь человек, справедливо распределяющий нагрузку (39%), тот, кто создает комфортную атмосферу в коллективе (36%) и всегда готов выслушать (35%). Для бумеров же важнее способности распределять нагрузку — требовательный, но профессиональный человек на позиции руководителя (38% против 31% у молодого поколения). Зумеры, в свою очередь, более чем в два раза чаще хотят видеть в руководителе наставника, который помогает развиваться (30% против 12% у бумеров).

«Интересно, что для молодых специалистов заметно важнее возможность постоянно развиваться (25% против 16% среди бумеров), а для старшего поколения — признание и уважение в профессии (27% против 15% зумеров). Меняется и восприятие роли руководителя: если сотрудники старшего поколения в первую очередь ожидали от него стабильности, поддержки и профессионализма, то молодые специалисты все чаще воспринимают руководителя как партнера по развитию — человека, который помогает раскрывать потенциал, дает обратную связь и поддерживает профессиональный рост», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Больше половины жителей России (59%) заявили, что на их выбор работодателя влияет онлайн-реклама. Из них каждый десятый (9%) отмечает, что она является одним из главных факторов, а 22% принимают ее во внимание наряду с другими показателями. Еще 28% иногда обращают внимание на рекламные предложения. Чаще всего онлайн-рекламу называют главным фактором принятия решения зумеры (15%).

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Релевантную рекламу вакансий 27% опрошенных видят на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Чаще всего об этом также заявляют зумеры (32%). Среди миллениалов на классифайдах видят подходящие рекламные предложения работодателей 29%, а среди бумеров — 22%.

«Разные поколения используют площадки объявлений по-разному, но интерес к рекламе вакансий на них показывает схожую динамику и у зумеров, и у бумеров (по 32%). Люди заходят на такие сервисы с самыми разными задачами — купить, продать, снять жилье — и параллельно с этим встречают релевантные предложения по работе. Это делает площадки объявлений одним из естественных каналов, где реклама вакансий работает одинаково эффективно для разных возрастов», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

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