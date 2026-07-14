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«Кросстех» и «Тринити» объявили о сотрудничестве

Российский провайдер услуг в области информационной безопасности «Кросстех» и производитель серверного оборудования «Тринити» заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут работать над ИТ- и ИБ-проектами для заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстех».

Продукты «Тринити» включены в реестр Минпромторга России. Серверы предназначены для задач любого уровня сложности — от управления данными до высокопроизводительных вычислений. Таким образом «Кросстех» существенно расширяет линейку решений, предлагаемых заказчикам для реализации проектов.

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

«Расширение партнерского портфеля для нас — важнейшая задача. Сотрудничество с «Тринити» существенно обогащает варианты решений, которые мы можем предложить заказчикам. Текущее партнерство также является важным шагом для развития ИТ-направления «Кросстеха», — сказала Ирина Саблина, руководитель направления по работе с партнерами «Кросстеха».

«Сегодня рынку требуется не просто замена импортного оборудования на российское, а архитектурные решения, созданные под конкретную бизнес-логику заказчиков. Уверен, что серверные платформы «Тринити» и экспертные компетенции команды «Кросстеха» станут прочной основой для новых проектов, обеспечивающих развитие и высокий уровень защищенности ключевых секторов экономики», — сказал Сергей Жилин, директор по развитию партнерской сети «Тринити».

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