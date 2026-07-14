Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix

16 июля 2026 г. на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix входят в число ведущих мировых производителей микросхем памяти и занимают ключевые позиции в цепочке поставок для производителей серверов искусственного интеллекта (ИИ), смартфонов, персональных компьютеров и другой высокотехнологичной продукции. Динамика акций этих компаний во многом отражает состояние глобального технологического сектора и интерес инвесторов к развитию индустрии ИИ.

Новые инструменты предоставят участникам рынка и их клиентам возможность участвовать в движении цен акций южнокорейских гигантов без необходимости выхода на зарубежные площадки. Фьючерсы на акции Samsung и SK Hynix дополнят линейку производных инструментов Московской биржи на иностранные ценные бумаги и позволят инвесторам дополнительно диверсифицировать свои портфели.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи: «Фьючерсы на Samsung и SK Hynix – удобные инструменты как для активной торговли, так и для хеджирования рисков, связанных с волатильностью в секторе высоких технологий. В сочетании с фьючерсом на акции инвестиционного фонда (KOREA), инвестирующего в крупнейшие корейские публичные компании, новые контракты позволят сформировать полноценную линейку инструментов для работы с южнокорейским рынком».

Параметры расчетного фьючерсного контракта на акции «Самсунг Электроникс»: код контракта (короткий код) – SAMSUNG (SK); базисный актив – акции Samsung Electronics Co Ltd; котировка – в долларах США; лот – 1 акция; минимальный шаг цены – $0,01.

Параметры расчетного фьючерсного контракта на акции «Эс-Кей Хайникс»: код контракта (короткий код) – HYNIX (HХ); базисный актив – расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции SK Hynix; котировка – в долларах США; лот – 1 расчетное значение; минимальный шаг цены – $0,01.

Для удобства участников рынка новые контракты будут котироваться в долларах США с исполнением каждый квартал, как и другие фьючерсы на иностранные ценные бумаги. Порядок исполнения контрактов приведен в спецификации. Со старта торгов участникам будут доступны фьючерсы на акции указанных компаний с исполнением в сентябре и декабре 2026 г.