Уволиться вслед за своим начальником готов каждый шестой россиянин

Вслед за руководителем с большой долей вероятности уволится каждый шестой работающий россиянин. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 работающих экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

При увольнении своего прямого начальника 17% работающих россиян предпочтут покинуть компанию вместе с ним: 4% заявили, что сделают это однозначно, а еще 13% скорее готовы последовать за руководителем. Противоположную позицию занимают 83% опрошенных: 45% скорее останутся на своем месте, а 38% абсолютно уверены, что не станут увольняться.

Чем моложе респонденты, тем выше их склонность к уходу при смене руководства: среди работников до 35 лет так поступят 24%, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 14%.

Готовность покинуть компанию вслед за руководителем среди зарабатывающих от 100 до 150 тыс. руб. в месяц ниже (13%), чем среди россиян с большим (17%) и меньшим доходом (20%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 388

Время проведения: 22 июня — 2 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее работу и руководителя

Размер выборки: 1600 респондентов.