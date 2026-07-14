Wildberries запускает сервис по подбору специалистов

Wildberries (входит в группу RWB) запустила открытое тестирование новой бесплатной платформы по поиску квалифицированных специалистов для проведения ремонтных работ и технического обслуживания пунктов выдачи заказов — WB Service. Об этом CNews сообщили представители RWB.

WB Service уже доступен для выполнения заданий на всех собственных и части партнерских ПВЗ Wildberries во всех российских городах присутствия. По завершении тестового периода функционал будет доступен всем владельцам партнерских пунктов выдачи в России, а также всем желающим, которым нужно быстро найти исполнителя под свои задачи.

Сейчас на платформе зарегистрировано уже более 8000 специалистов, которые предоставляют 200 видов востребованных услуг, таких как установка рекламных конструкций, комплексный ремонт помещений, сборка мебели и многое другое. За время внутреннего тестирования на платформе было выполнено около 80 тыс. заявок.

Для начала работы с платформой исполнителю и заказчику нужно будет пройти регистрацию на сайте, а далее откликнуться на заявку или завести задачу. После отклика исполнитель может согласовать стоимость и объем работ, обсудить детали заказа внутри самой платформы. При этом оплата будет также производиться через платформу на реквизиты исполнителя после подтверждения выполнения и приемки выполненных работ.

«Запуск WB Service — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы. Мы создали единую платформу, которая помогает партнерам своевременно и качественно решать задачи по ремонту и обслуживанию ПВЗ. Высокие стандарты сервиса — наш приоритет и основа лояльности покупателей. Мы видим большой потенциал для развития платформы — уже сейчас ежедневно специалисты выполняют сотни заданий. В будущем мы откроем доступ к платформе для еще большего числа специалистов из России и стран ближнего зарубежья. Это позволит им получать стабильный поток заказов и доход», — отметил директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким.