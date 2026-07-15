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«ДАР» стал партнером магистратуры МИФИ и «Школы 21» по внедрению искусственного интеллекта в бизнес

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») стала индустриальным партнером магистерской программы «Управление внедрением искусственного интеллекта в бизнес», которую реализуют НИЯУ МИФИ и «Школа 21». Эксперты компании будут участвовать в практической подготовке студентов к запуску и масштабированию ИИ-решений в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

МИФИ — технический вуз широкого профиля и один из мировых центров ядерной науки и образования. «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбербанка, которая дает возможность всем желающим от 18 лет бесплатно получить востребованные ИТ-навыки, чтобы сменить профессию.

Магистратура рассчитана на специалистов, которые хотят работать на стыке технологий, управления и бизнес-трансформации. Особое внимание в программе уделяется генеративному ИИ, большим языковым моделям, управлению ИИ-проектами, оценке эффективности внедрения и работе с реальными кейсами компаний. Студенты изучат полный цикл внедрения искусственного интеллекта: от поиска и формулирования бизнес-задач до проектирования, экономического обоснования, запуска, эксплуатации и масштабирования ИИ-продуктов.

Участие «ДАР» усилит практическую часть программы. Компания поделится опытом в области генеративного ИИ, корпоративной аналитики и подходов к внедрению ИИ в бизнес-процессы крупных компаний. Это поможет студентам понять, как искусственный интеллект работает в реальных проектах: какие задачи решает, как оценивать эффект и с какими ограничениями сталкивается бизнес.

Программа рассчитана на два года. Обучение будет проходить онлайн и в формате очных интенсивов. Выпускники получат диплом магистра МИФИ государственного образца и диплом о профессиональной переподготовке от «Школы 21». После окончания программы они смогут развиваться как ИИ-продуктовые менеджеры, архитекторы ИИ-решений, руководители проектов по внедрению ИИ и специалисты по цифровой трансформации.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Для МИФИ важно, чтобы образовательные программы в области искусственного интеллекта были связаны с реальными задачами индустрии. Участие ИТ-компании позволяет дать студентам доступ к практическим кейсам внедрения ИИ в бизнесе. Мы рассчитываем, что выпускники программы будут готовы не только понимать технологии, но и превращать их в работающие решения для компаний и отраслей», — отметил Константин Когос, руководитель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

«Магистратура МИФИ и “Школы 21” создавалась как программа для тех, кто хочет управлять внедрением искусственного интеллекта осознанно и практически. Для нас особенно ценно участие индустриальных партнеров, потому что именно они показывают студентам, как ИИ-проекты проходят путь от идеи до промышленной эксплуатации. Это поможет участникам программы увидеть реальные сценарии применения генеративного ИИ и лучше подготовиться к работе с задачами бизнеса», — сказал Рустам Айнетдинов, генеральный директор «Школы 21».

«Сегодня рынку нужны специалисты, которые одинаково хорошо понимают возможности искусственного интеллекта и требования бизнеса. Также важный вызов для компаний сейчас — не просто попробовать ИИ, а научиться внедрять его системно: выбирать правильные кейсы, считать экономический эффект, учитывать ограничения данных и инфраструктуры, управлять изменениями и доводить решения до промышленной эксплуатации. Наша задача — помочь им стать специалистами, которые смогут говорить на языке бизнеса и технологий одновременно и запускать ИИ-проекты, приносящие измеримую пользу», — сказал Игорь Терехин, руководитель направления генеративного ИИ «ДАР».

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