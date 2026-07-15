Каждая вторая компания России готова нанимать сотрудников с инвалидностью, но только 7% работают с людьми с аутизмом

58% российских компаний уже имеют в штате сотрудников с инвалидностью, однако люди с расстройством аутистического спектра (РАС) трудоустроены лишь у 7% работодателей. Такие выводы сделали аналитики hh.ru по итогам совместного исследования с Фондом «Обнаженные сердца». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Согласно данным опроса, в 2025 г. 12% работодателей рассматривали соискателей с инвалидностью на все вакансии, 39% — только на отдельные позиции, а 19% указали, что не работают с такими кандидатами. Кроме того, 48% компаний готовы нанимать людей с ограниченными возможностями здоровья сверх установленной квоты, тогда как 29% не планируют этого.

Однако ситуация с людьми с аутизмом несколько иная. Согласно экспертным оценкам, число трудоспособных людей с РАС в России к 2030 г. достигнет как минимум 873 тыс. человек. При этом почти половина работодателей (48%) пока не закладывают найм сотрудников с РАС в планы на 2026 г. 3% компаний допускают такую возможность, еще 13% пока не приняли решение.

«Многие люди с РАС могут и хотят работать – это важно не только для их психического и физического состояния, но и для благополучия их семей. При этом инклюзивный найм способен приносить реальную пользу бизнесу и обществу в целом. Однако для того, чтобы трудоустройство было устойчивым, необходимы системные решения – в частности, программы поддержки и сопровождаемого трудоустройства. В международной практике такие модели уже доказали свою эффективность, тогда как в России они пока остаются скорее единичными примерами», — сказала директор Фонда «Обнаженные сердца» Инна Монова.

Около трети работодателей (30%) считают, что хорошо знакомы с темой РАС, однако 68% никогда не сталкивались с аутичными соискателями в процессе подбора персонала.

«Данные исследования показывают, что найм людей с РАС для большинства работодателей пока остается новым и не до конца понятным сценарием. Только 13% компаний готовы адаптировать формат собеседований или тестовых заданий для таких кандидатов, 11% — менять рабочие места и формат взаимодействия, включая гибкий график, четкие инструкции или снижение сенсорной нагрузки. При этом 42% работодателей пока не готовы менять процесс отбора кандидатов, а 50% не планируют адаптировать существующие условия под людей с РАС. Еще один важный фактор — нехватка практического опыта: 85% компаний никогда не обучали руководителей и HR-специалистов работе с сотрудниками с таким видом инвалидности. Поэтому ключевой барьер связан не только с наличием подходящих вакансий, но и с дефицитом методик и инструментов сопровождения. При правильно подобранных задачах и поддержке сотрудники с РАС могут быть внимательными к деталям, надежными, последовательными и эффективными в рутинных процессах», — сказал Дмитрий Маркелов, директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению hh.ru.

Существенными барьерами при найме людей с РАС работодатели называют также недостаток подходящих вакансий (40%), нехватку информации о РАС (37%) и опасения внутри команды (37%). При принятии решения о найме основными опасениями остаются сложности в коммуникации в коллективе (57%), необходимость значительных изменений в процессах (36%), а также страх негативной реакции клиентов и партнеров (22%).

По мнению работодателей, сотрудники с РАС могут быть наиболее эффективны на позициях с минимальной коммуникативной нагрузкой: в сборке заказов (50%), комплектации (48%), упаковке (47%) и ИТ-сфере (42%). Также компании выделяют складские роли — сотрудников складов (29%) и кладовщиков (24%) — и позиции, связанные с физическим трудом, включая уборщиков (29%) и курьеров (15%).



