Проекты Индустриального центра цифровизации «Айтеко» прошли экспертизу Фонда «Сколково»

Индустриальный центр цифровизации (ИЦЦ, входит в ГК «Айтеко») получил положительные заключения экспертной коллегии Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) по пяти проектам в области промышленной автоматизации и разработки программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Экспертная оценка проектов проводилась по комплексу критериев, включающих инновационность, потенциал коммерциализации, конкурентоспособность на рынке и квалификацию команды разработчиков. Четыре из пяти решений, прошедших экспертизу, представляют собой проекты недавно созданного в ИЦЦ Центра ИИ-технологий.

Усовершенствованная система электронного согласования нарядов-допусков на опасных производствах (DES.ISS.Pro) с функциями искусственного интеллекта. Продукт позволяет вести электронный документооборот и управлять процессом согласования через мобильные устройства с использованием электронной цифровой подписи. Внедрение системы способствует сокращению простоев производственных линий и снижению управленческих издержек.

Интеллектуальная система нормализации нормативно-справочной информации (НСИ). В основе продукта – модели машинного обучения для автоматизации обработки больших массивов данных в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях. Ожидается, что точность классификации и нормализации (упорядочивания) данных при применении этого решения будет составлять более 95%.

Платформа ИИ-инструментов для ускорения разработки промышленного программного обеспечения. В перспективе это решение позволит существенно сократить трудозатраты и снизить количество ошибок.

Интеллектуальная система автоматизации процессов корпоративной технической поддержки. Решение позволит автоматизировать обработку обращений пользователей, повысить скорость реагирования и снизить нагрузку на ИТ-службы за счет использования программных роботов и интеллектуальной маршрутизации запросов.

Пятым проектом, прошедшим экспертизу Сколково, стала усовершенствованная версия комплексного решения для управления цифровым предприятием (DES.MES.Pro). За счет создания цифрового двойника система решает задачи оптимизации производственных процессов и повышения точности согласования материального баланса.

«Успешное прохождение экспертизы Фонда «Сколково» – это не просто достижение, а подтверждение зрелости наших разработок. Это результат многолетнего труда по созданию наукоемкого и высокотехнологичного ПО в партнерстве с ведущими учеными. Полученная высокая оценка даёт нам мощный импульс для дальнейшего роста и развития бизнеса, особенно в сфере внедрения искусственного интеллекта», — сказал Даянов Тимур, руководитель Центра ИИ Индустриального центра цифровизации.

Положительное заключение экспертов «Сколково» открывает перед проектами возможности получения дополнительных льгот, в том числе освобождение от налога на прибыль при дальнейшей коммерциализации разработок.