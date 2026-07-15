Производитель отечественных решений для цифровой энергетики привлек 500 млн рублей по программе Минэка и «Корпорации МСП»

Разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования релейной защиты и цифровых систем автоматизации для энергетики — научно-производственное предприятие «Бреслер» из Республики Чувашия — получил льготное финансирование в «МСП Банке» в размере 500 млн руб. по специальной программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП» для малых технологических компаний. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Привлеченные средства на оборотные цели позволили предприятию обеспечить своевременную закупку необходимых комплектующих и сырья для бесперебойного исполнения действующих контрактов с крупнейшими энергокомпаниями страны.

Ранее предприятие провело техническое перевооружение производства – была введена в эксплуатацию высокопроизводительная линия поверхностного монтажа печатных плат и создана современная испытательная лаборатория. Это позволило увеличить объем выпуска микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики в 1,6 раза, расширить номенклатуру выпускаемых изделий за счет новых модификаций оборудования для классов напряжения 6–750 кВ, а также создать дополнительные высококвалифицированные рабочие места на производственных участках и в системе контроля качества.

«Малые технологические компании разрабатывают и производят востребованные отечественные решения, в том числе для объектов критической инфраструктуры. Усиление материально-технической базы и стабильное финансирование операционной деятельности позволяют таким предприятиям наращивать долю на рынке, обеспечивать бесперебойные поставки современного оборудования для электроэнергетики и последовательно замещать импортную продукцию в стратегически важных отраслях», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

«Высокотехнологичное производство требует постоянного обновления материальной базы и стабильного финансирования производственного цикла. Льготный кредит позволит нам поддержать оборотный капитал, обеспечить выполнение текущих заказов и продолжить реализацию проектов по разработке и выпуску отечественных решений для цифровой энергетики», — сказал управляющий директор ООО «Бреслер» Максим Ефимов.

Льготная программа кредитования МТК реализуется Минэкономразвития России и «Корпорацией МСП» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ставка по ней составляет «ключ минус 7%».