В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ

Преподаватели кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА предложили интеграцию ИИ-инструментов (ChatGPT, Deepseek) в обучение профессиональному английскому студентов технических специальностей. Об этом CNews сообщил представитель РТУ МИРЭА.

Традиционные методы не успевают за динамикой индустрии: инженерам нужно читать документацию и участвовать в международных проектах. Новая методика на базе цифровой дидактики позволяет персонализировать обучение, автоматизировать проверку терминов и создавать симуляции профессиональных переговоров с ИИ-аватарами.

Глобализация инженерных проектов превратила профессиональный английский в критический инструмент технической коммуникации. Студенты РТУ МИРЭА сталкиваются с необходимостью читать техническую документацию и участвовать в международных коллаборациях. Появление генеративного ИИ (ChatGPT-4, Deepseek) создаёт возможности для персонализации и интенсификации обучения, но одновременно порождает новые педагогические вызовы: риск некритического заимствования ИИ-контента, ошибки в технической терминологии, цифровой разрыв среди преподавателей.

Авторы статьи предлагают методику, построенную на синтезе трёх подходов. CLIL-подход (предметно-языковое интегрированное обучение) обеспечивает интеграцию профессионального контента (RFC, IEEE, тексты учебного пособия) и языковых навыков. Цифровая дидактика определяет роль ИИ как инструмента трансформации обучения по модели SAMR: от автоматизации проверки терминов до симуляции переговоров с ИИ-аватарами. Студенты учатся критически оценивать ответы ИИ и точно формулировать запросы к нейросети — без этого навыка пользоваться генеративными моделями опасно.

«ИИ создаёт "цифровые леса" для самостоятельной работы с профессиональными текстами, а преподаватель фокусируется на фасилитации и этических аспектах, таких как академическая честность и точность терминологии. Мы не заменяем педагога, а даём ему инструмент когнитивного усиления», — сказал Алексей Адьянов, ассистент кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА.

Внедрение методики в РТУ МИРЭА показало: ИИ-инструменты могут генерировать сравнительные кейсы, обеспечивать точность перевода технических терминов, создавать вариативные диалоги для ролевых игр и симулировать Zoom-совещания с виртуальными заказчиками. Студенты учатся верифицировать ИИ-выводы, сопоставляя их с эталонными материалами учебного пособия, и выявлять риски некорректной трактовки технических понятий.

«Ключевой эффект нашей методики — формирование "критического фильтра". Студенты перестают воспринимать ИИ-выводы как абсолютную истину, а вместо этого учатся оценивать их точность, выявлять ограничения моделей и корректировать запросы для получения качественного результата. Это превращает ИИ из источника готовых ответов в инструмент для глубокой работы с профессиональным контентом», — отметила Мария Устюжанина, старший преподаватель кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА.

«Мы видим, как студенты перестают бояться технических текстов и начинают уверенно работать с документацией, используя нейросети как помощников, а не как готовый ответ. Это совершенно другой уровень вовлечённости и понимания материала», — сказала Гиляна Улюмджиева, ассистент кафедры иностранных языков РТУ МИРЭА.

Статья о методике была опубликована в сборнике Международной научно-практической конференции «Современная педагогика: вызовы времени и пути их решения».