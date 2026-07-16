«Инферит Техника» расширила партнерскую программу для сервисных компаний

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) обновил условия партнерства с сервисными компаниями и подразделениями. Улучшенная программа сотрудничества будет направлена на развитие сервисной сети по всей стране, техническую поддержку, обучение специалистов и рост сервисного бизнеса, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

«Инферит Техника» производит ПК, ноутбуки, моноблоки, серверы и системы хранения данных. Завод компании во Фрязино обеспечивает высокий уровень локализации и стабильные поставки оборудования. Расширенная партнерская программа усилит сервисную экосистему вендора и позволит быстрее и качественнее обслуживать конечных заказчиков независимо от региона.

В рамках инициативы для клиентов «Инферит Техники» предусмотрено оперативное выездное обслуживание, гарантийный ремонт при прямой поддержке производителя, доступ к сертифицированными специалистами, в том числе инженерам, и другое.

Потенциальные партнеры вендора получают: выгодные условия закупки запасных частей (ЗИП); бесплатное обучение и сертификацию сервисных инженеров; техническую и информационную поддержку производителя; право выполнять гарантийный ремонт; выделенного менеджера и ряд маркетинговых преимуществ.

В зависимости от уровня и квалификации сервисной компании предполагается четыре формата авторизации для партнеров. Первый: серверный АСПс — обслуживание серверов и СХД преимущественно на площадке заказчика. Второй: партнер по ПК АСПпк — ремонт ПК, десктопов, моноблоков, неттопов, ноутбуков, мониторов и периферии преимущественно в сервисном центре партнера; третий: универсальный АСП — услуги по обслуживанию полной линейки оборудования как в сервисном центре, так и на выезде. Четвертый: Ключевой сервисный партнёр (КСП) — поддержка 24/7, ремонт на месте эксплуатации, выезд на удаленные объекты, сжатые сроки.

«Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, делая больший акцент на сервисной поддержке. Сервисным компаниям это даст новые инструменты, знания и содействие в качественном обслуживании нашей техники, а конечным заказчикам — уверенность в надежной и оперативной помощи по всей стране. Уверен, вместе мы сделаем российское “железо” еще более удобным в эксплуатации», — отметил Павел Федин, директор департамента сервиса «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).